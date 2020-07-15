подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. Объяснение Укргидрометцентра
15 июля 2020, среда, 05:30 9
Общество 2020-07-15T05:30:01+03:00
Українські Новини
Как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. Объяснение Укргидрометцентра

Как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. Объяснение Укргидрометцентра

Анна Рудык
Урожай, погода в Украине, погода в Карпатах, урожай зерновых
Уборка урожая
Уборка урожая

Отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что повышенная влажность воздуха и почвы, которая наблюдается из-за дождей в ряде областей, снизит качество урожая зерновых культур.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Повышенная влажность воздуха и почвы влияет на качество урожая, но по количеству там (в западных областях) должно быть все очень хорошо. Там сформированы хороший урожай злаковых культур", - сказала она.

Речь идет о том, что фуражного зерна в этих областях будет больше, чем продовольственного.

Адаменко отметила, что на территориях, где сбор урожая еще не начался, проблемы связаны с тем, что период дозревания зерна растянулся по сравнению с прошлыми годами.

Так, в связи с чрезмерно влажной погодой в западных областях, начиная со второй половиной июня по настоящее время, и с температурным режимом значительно ниже, чем на остальной территории Украины, дозревание проходит медленно.

В целом ливни, которые фиксировались в первой декаде июля, проходили в районах, где еще не начат сбор урожая, и они не повлияли на этот процесс.

По данным Укргидрометцентра, сбор урожая проходит только на юге страны, где последнее время была классическая погода - жарко и сухо.

Как сообщали Українськi Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. 

Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

Больше новостей о: Урожай погода в Украине погода в Карпатах урожай зерновых

Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено
Новости
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на среду 05:00
Обострение на Донбассе: ранены 7 украинских бойцов 23:58
До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа" 23:14
Здание "Антонова" передадут Антикоррупционному суду: Зеленский одобрил решение 22:40
Зеленский обсудил с главой МВФ назначение главы НБУ 22:15
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Одесса готовится к шторму. Людям рекомендуют оставаться дома 11:15
больше новостей
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok