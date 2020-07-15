Как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. Объяснение Укргидрометцентра

Отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что повышенная влажность воздуха и почвы, которая наблюдается из-за дождей в ряде областей, снизит качество урожая зерновых культур. Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. "Повышенная влажность воздуха и почвы влияет на качество урожая, но по количеству там (в западных областях) должно быть все очень хорошо. Там сформированы хороший урожай злаковых культур", - сказала она. Речь идет о том, что фуражного зерна в этих областях будет больше, чем продовольственного. Адаменко отметила, что на территориях, где сбор урожая еще не начался, проблемы связаны с тем, что период дозревания зерна растянулся по сравнению с прошлыми годами. Так, в связи с чрезмерно влажной погодой в западных областях, начиная со второй половиной июня по настоящее время, и с температурным режимом значительно ниже, чем на остальной территории Украины, дозревание проходит медленно. В целом ливни, которые фиксировались в первой декаде июля, проходили в районах, где еще не начат сбор урожая, и они не повлияли на этот процесс. По данным Укргидрометцентра, сбор урожая проходит только на юге страны, где последнее время была классическая погода - жарко и сухо. Как сообщали Українськi Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.