Как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. Объяснение Укргидрометцентра

Отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что повышенная влажность воздуха и почвы, которая наблюдается из-за дождей в ряде областей, снизит качество урожая зерновых культур.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Повышенная влажность воздуха и почвы влияет на качество урожая, но по количеству там (в западных областях) должно быть все очень хорошо. Там сформированы хороший урожай злаковых культур", - сказала она.

Речь идет о том, что фуражного зерна в этих областях будет больше, чем продовольственного.

Адаменко отметила, что на территориях, где сбор урожая еще не начался, проблемы связаны с тем, что период дозревания зерна растянулся по сравнению с прошлыми годами.

Так, в связи с чрезмерно влажной погодой в западных областях, начиная со второй половиной июня по настоящее время, и с температурным режимом значительно ниже, чем на остальной территории Украины, дозревание проходит медленно.

В целом ливни, которые фиксировались в первой декаде июля, проходили в районах, где еще не начат сбор урожая, и они не повлияли на этот процесс.

По данным Укргидрометцентра, сбор урожая проходит только на юге страны, где последнее время была классическая погода - жарко и сухо.

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