Рубль дорожчає. Курс російської нацвалюти на 2 вересня

У середу, 2 вересня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з вівторком, 1 вересня, знизився на 1 копійку і становить 3,34 гривні за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля у вівторок у порівнянні з понеділком підвищився на 1 копійку і становить 3,85 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 2 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,85 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,69 Як повідомляли Українські Новини, в середу, 2 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків зріс на 3,80 коп. до 27,7097 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH\/USD. Раніше експерти дали прогноз щодо курсу долара на осінь, а також коли очікувати рух до 30 грн\/$ – аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій. Крім того, фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 року. Зазначається, що у вересні не очікується підвищення попиту на валюту і курсовий коридор буде на поточному рівні. Тим часом аналітики не прогнозують істотних змін цього тижня в офіційному курсі нацвалюти щодо долара.