Рубль дорожчає. Курс російської нацвалюти на 2 вересня

У середу, 2 вересня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з вівторком , 1 вересня, знизився на 1 копійку і становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля у вівторок у порівнянні з понеділком підвищився на 1 копійку і становить 3,85 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 2 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,85 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 2 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків зріс на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз щодо курсу долара на осінь, а також коли очікувати рух до 30 грн/$ – аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій.

Крім того, фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 року. Зазначається, що у вересні не очікується підвищення попиту на валюту і курсовий коридор буде на поточному рівні.

Тим часом аналітики не прогнозують істотних змін цього тижня в офіційному курсі нацвалюти щодо долара.

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