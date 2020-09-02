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02 вересня 2020, середа, 10:49 21
Фінанси 2020-09-02T13:00:04+03:00
Українські Новини
Євро і долар подорожчали. Курс валют в обмінниках в середу

Євро і долар подорожчали. Курс валют в обмінниках в середу

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, курс євро, обмін валют
Курс долара.
Курс долара.

У середу, 2 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 вересня на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 5,46 коп. до 32,4603 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,56 коп. до 33,0647 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля рПодаж Купівля Продаж
Середній 27,4350 27,7097 32,4603 33,0647 3,33 3,86
Максимальний 27,6000 27,8500 32,8300 33,3900 3,71 5,00
Мінімальний 27,2500 27,6300 32,1000 32,7900 2,30 3,70

Раніше Українські Новини писали, що Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD, що встановлюється ним на 2 вересня.

Крім того, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн/$.

Тим часом у середу, 2 вересня, гривні виповнюється 24 роки - в цей день 1996 року вона стала національною валютою України.

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