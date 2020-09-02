Коли чекати зростання курсу долара. Аналітик дав прогноз на початок осені

оки гривня на міжбанку другий день поспіль втрачає свої позиції . Аналітики не прогнозують істотних змін цього тижня в офіційному курсі нацвалюти щодо долара, п Курс гривні буде коливатися знову недалеко від рівня 27,5 грн/долар.

Про це розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, передає видання "РБК-Україна" .

Фінансові аналітики не прогнозують на початку вересня істотних коливань. Ринок буде більше самобалансуватися за участю НБУ переважно в межах 20 млн доларів на день для поповнення міжнародних резервів.

Оскільки минулого тижня курс не падав і не зростав минулого тижня, то і на цій він залишиться недалеко від рівня 27,5 грн/долар.

За даними фахівця, минулого тижня валютний ринок балансувався переважно самостійно, змусивши НБУ лише одного разу придбати більш ніж в 20 млн доларів за день. А в четвер НБУ не купував валюту і в п'ятницю придбав менше ніж звичні 20 млн доларів.

Зараз фінансовий сектор переживає період, коли ПДВ активно відшкодовується, а рівень ліквідності банківської системи достатній для того, щоб валюту надмірно не продавали, а нерезиденти не поспішали з продажем ОВДП зі свого портфеля.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як долар і євро в обмінниках "злетіли", Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

До кінця 2020 року фінансисти прогнозують девальвацію гривні.

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