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02 вересня 2020, середа, 05:30 8
Фінанси 2020-09-02T07:00:01+03:00
Українські Новини
Коли чекати зростання курсу долара. Аналітик дав прогноз на початок осені

Коли чекати зростання курсу долара. Аналітик дав прогноз на початок осені

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Прогноз курсу гривні
Прогноз курсу гривні

Аналітики не прогнозують істотних змін цього тижня в офіційному курсі нацвалюти щодо долара, поки гривня на міжбанку другий день поспіль втрачає свої позиції. Курс гривні буде коливатися знову недалеко від рівня 27,5 грн/долар.

Про це розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, передає видання "РБК-Україна" .

Фінансові аналітики не прогнозують на початку вересня істотних коливань. Ринок буде більше самобалансуватися за участю НБУ переважно в межах 20 млн доларів на день для поповнення міжнародних резервів.

Оскільки минулого тижня курс не падав і не зростав минулого тижня, то і на цій він залишиться недалеко від рівня 27,5 грн/долар.

За даними фахівця, минулого тижня валютний ринок балансувався переважно самостійно, змусивши НБУ лише одного разу придбати більш ніж в 20 млн доларів за день. А в четвер НБУ не купував валюту і в п'ятницю придбав менше ніж звичні 20 млн доларів.

Зараз фінансовий сектор переживає період, коли ПДВ активно відшкодовується, а рівень ліквідності банківської системи достатній для того, щоб валюту надмірно не продавали, а нерезиденти не поспішали з продажем ОВДП зі свого портфеля.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як долар і євро в обмінниках "злетіли", Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

До кінця 2020 року фінансисти прогнозують девальвацію гривні.

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