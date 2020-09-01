підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня
01 вересня 2020, вівторок, 10:36 7
Економіка 2020-09-01T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня

Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У вівторок, 1 вересня, середній курс покупки рубля в порівнянні з понеділком, 31 серпня, підвищився на 2 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля у вівторок у порівнянні з понеділком підвищився на 1 копійку і становить 3,84 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,84
Максимальний 3,66 5,00
Мінімальний 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, 1-го вересня курс долара та євро злетів в обмінних пунктах київських банків – курс продажу підвищився на 4,95 коп. до 27,6703 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,76 коп. до 27,3934 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Тим часом експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні й коли очікувати рух у бік 30 грн/$ в той час, як аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій.

Також фінансисти спрогнозували девальвацію гривні до кінця 2020 року.

Більше новин про: Курс валют курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Рубль на початку робочого тижня трохи подорожчав...
Рубль на початку робочого тижня впав. Курс російсь...
Долар і євро злетіли в перший день осені. Курс вал...
Курс російського рубля 28 серпня...
Смертність від коронавірусу зросла вдвічі, а захворюваність почала падати
До кінця карантину більше ніж два місяці. Що і де заборонено
Новини
За добу МОЗ на 60% збільшив кількість тестів на коронавірус 11:30
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка" 11:00
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня 10:36
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Переможниця STEM is FEM розробила композит для очищення грунтів від нафтопродуктів 20:08
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
більше новин
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok