Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня

У вівторок, 1 вересня, середній курс покупки рубля в порівнянні з понеділком, 31 серпня , підвищився на 2 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля у вівторок у порівнянні з понеділком підвищився на 1 копійку і становить 3,84 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, 1-го вересня курс долара та євро злетів в обмінних пунктах київських банків – курс продажу підвищився на 4,95 коп. до 27,6703 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,76 коп. до 27,3934 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Тим часом експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні й коли очікувати рух у бік 30 грн/$ в той час, як аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій.

Також фінансисти спрогнозували девальвацію гривні до кінця 2020 року.

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