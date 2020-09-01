Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня

У вівторок, 1 вересня, середній курс покупки рубля в порівнянні з понеділком, 31 серпня, підвищився на 2 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля у вівторок у порівнянні з понеділком підвищився на 1 копійку і становить 3,84 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,69 Як повідомляли Українські Новини, 1-го вересня курс долара та євро злетів в обмінних пунктах київських банків – курс продажу підвищився на 4,95 коп. до 27,6703 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 2,76 коп. до 27,3934 UAH\/USD. Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH\/USD. Тим часом експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні й коли очікувати рух у бік 30 грн\/$ в той час, як аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій. Також фінансисти спрогнозували девальвацію гривні до кінця 2020 року.