В Україні ввели індексацію аліментів: що це значить

той час, як українцям перерахували пенсії . Верховна Рада зобов'язала виконавця проводити щорічну індексацію аліментів у

За прийняття законопроєкту № 3112 в цілому проголосував 321 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, законопроєктом передбачено покладання на виконавця обов'язки проводити щорічно індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Крім цього, виконавця зобов'язали щомісяця обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів.

Як повідомляли Українськi Новини, депутати пропонували стягувати аліменти в розмірі щонайменше половини від прожиткового мінімуму дитини.

Раніше киянин, який 15 років не платив аліменти на утримання дочки, погасив весь борг в розмірі 883,616 тисячі гривень .



Крім того, дружина і теща спробували заховати чоловіка за ґрати, щоб "вибити" аліменти.



Також київський чиновник Куценко оплатив аліменти після попадання в новини. Джерела з юстиції повідомили, що насправді він закрив всього лише один місяць заборгованості перед дітьми.

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