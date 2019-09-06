Київський чиновник Куценко оплатив аліменти після попадання в новини, - ЗМІ

У Мін'юсті триває скандал з відомим корупціонером і злісним неплатником аліментів начальником теруправління юстиції в Києві Станіславом Куценком, пише "Голос.ua".

Чиновник нахабно збрехав інформаційному агентству Українські Новини про те, що він нібито випадково потрапив до Єдиного реєстру боржників з оплати аліментів.

Нагадаємо, вчора ЗМІ опублікували інформацію, що Станіслав Куценко потрапив в мін'юстівський держреєстр боржників і перебуває під виконавчим провадженням щодо стягнення аліментів. Після чого чиновник надіслав до редакції квитанцію про оплату і коментар, що це нібито сталося через помилки в недоробки системи юстиції: "Через певні непорозумінь я сам опинився в списках боржників...".

Але абсолютно очевидно, що чиновник Куценко нахабно збрехав про помилку і вирішив почати виплачувати борг своїм кинутим малолітнім дітям тільки після того, як його присоромили журналісти.

По-перше, на квитанції стоїть час оплати 5 вересня о 12:00. А новини в ЗМІ про те, що він злісний аліментник, вийшли приблизно за півтори години до цієї оплати. В акурат часу йому вистачило на те, щоб прочитати новину і в пітній і тремтячій від жадібності долоньці віднести в банк гроші.

По-друге, його звинувачення в недоробки системи юстиції звучать шкода. Адже в список боржників, на так звану Дошку Ганьби, потрапляють люди, які не платили своїм дітям аліменти більше ніж три місяці. Більш того, виконавче провадження щодо Куценка було відкрито на підставі рішення Голосіївського районного суду Києва. Тобто, перш був цілий судовий процес.

Джерела з юстиції повідомили, що насправді він закрив всього лише один місяць заборгованості перед дітьми. Станом на ранок 6 вересня він як і раніше значився на Дошці Ганьби.

Це цілком схоже на правду, оскільки про жадібність і безпринципність чиновника Куценка давно складаються легенди. Як писали ЗМІ, у визначенні Самарського районного суду Дніпропетровська від 27 червня 2019 року (справа №206 / 2777/19) йдеться про те, що проти Стансілава Куценка і його дружини був поданий позов про стягнення $235 тис. за позикою у фізособи. Гроші за борговою розпискою він позичив 4 лютого 2016 р під купівлю і ремонт квартири. Борг Куценко мав віддати ще 15 листопада 2018 р суді Станіслав Куценко наявність цього боргу не заперечив. Сама ж квартира записана на його дружину, і ще 30 травня 2019 року була виставлена ​​на продаж.

При цьому чиновник грубо порушив антикорупційне законодавство. У його майновій декларації за 2018 р не вказано, що дружина Куценка володіє будь-якою квартирою. Плюс він не вказав, що брав у борг велику суму в $235 тис. Якщо НАЗК і НАБУ почнуть розслідування цього інциденту, то Куценку за Кримінальним кодексом загрожує до двох років позбавлення волі і право займати державні посади на три роки.

Але кримінальне покарання йому може бути і більше, якщо правоохоронці ретельно розслідують організовану Куценком систему поборів і корупційних схем. Також в процес розслідування може втрутитися СБУ, оскільки його діяльність загрожує і національній безпеці.

Раніше журналісти видання "Контракти" провели розслідування щодо створення Станіславом Куценком так званих Будинків юстиції. На думку журналістів, офлайн Будинку юстиції, впроваджувані Мін'юстом - це "не більше ніж спроба легалізувати корупцію з приватними компаніями в порушення законодавства України. Під загрозою "зливу" за кордон виявилися персональні дані українців і держреєстри (суб'єктів господарювання, нерухомості та ін.). А ще це непогана годівниця для підприємливих чиновників юстиції". Ідею їх впровадження з 2016 р, з благословення керівництва Мін'юсту, просував саме Станіслав Куценко. З ініціативи Куценка Будинками юстиції керувала приватна компанія родом з ОАЕ - VFS Global, яка раніше потрапляла в скандал навколо оформлення віз для українців.