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30 липня 2020, четвер, 23:41 6
Суспільство 2020-07-31T00:15:01+03:00
Українські Новини
Депутати пропонують стягувати аліменти в розмірі не менш як половина від прожиткового мінімуму дитини

Депутати пропонують стягувати аліменти в розмірі не менш як половина від прожиткового мінімуму дитини

Кира Молчанова
Гроші, Верховна Рада, Аліменти
Батько і дитина.Фото: pixabay
Батько і дитина.Фото: pixabay

У той час, як 120 тис. українцям обмежений в'їзд за кордон через несплату аліментів, 7 депутатів Верховної Ради пропонують закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягають стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів, не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Про це йдеться в законопроєкті № 3881, зареєстрованому в парламенті 17 липня, передають Українські Новини.

При цьому в документі зазначено, що сукупний розмір аліментів, що підлягають стягненню, повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

У пояснювальній записці зазначається, що в поняття "достатній для забезпечення гармонійного розвитку дитини" однозначно входять гроші (витрати) на придбання харчових продуктів та непродовольчих товарів, навчання і дозвілля дитини, лікування.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Рада підвищила соціальну стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до 150% прожиткового мінімуму у середньому на одну особу.

З 1 січня 2020 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів.

Киянин, який 15 років не сплачував аліменти на утримання дочки, погасив весь борг у розмірі 883,616 тисячі гривень.

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