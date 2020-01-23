У Києві чоловік виплатив дочці 900 тисяч гривень аліментів

Киянин, який 15 років не платив аліменти на утримання дочки, погасив весь борг в розмірі 883,616 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба Центрального міжрегіонального столичного управління Міністерства юстиції, інформує портал kp.ua.

- Майже 15 років батько вже повнолітньої Тетяни не сплачував аліменти для її розвитку і щоденних потреб. У березні 2005 року суд зобов'язав його виплачувати дочці 25% своїх доходів, але він ігнорував, - зазначили у відомстві.

Рішення про сплату заборгованості киянин прийняв після того, як до нього застосували суворі міри покарання - чоловікові заборонили тимчасово залишати межі країни і керувати автомобілем. У підсумку він погасив всю суму боргу єдиним платежем.

За даними Держприкордонслужби, в базах даних прикордонників зараз знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчі служби обмежили виїзд за кордон через несплату аліментів.

Нагадаємо, що на початку 2018 року в Україні набув чинності закон, який посилює покарання за несплату аліментів.

Заборона на виїзд за кордон може вводитися, коли заборгованість по сплаті аліментів перевищує суму платежів за півроку. Після виплати аліментів обмеження на виїзд знімається.