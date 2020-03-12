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12 березня 2020, четвер, 13:55 364
Суспільство 2020-03-12T14:30:02+02:00
Українські Новини
Битва за аліменти в Одесі: дружина і теща спробували відправити чоловіка за ґрати, щоб "вибити" гроші

Битва за аліменти в Одесі: дружина і теща спробували відправити чоловіка за ґрати, щоб "вибити" гроші

Ірина Дорофейчук
Суд, дитина, Аліменти, Розлучення
Аліменти Фото: cxid.info
Аліменти Фото: cxid.info

Сімейна драма розгорнулася в Одесі: місцева мешканка і її мати всупереч офіційним висновкам експертів та правоохоронних органів перешкоджають контакту чоловіка з власним сином і вимагають захмарні аліменти. Про це повідомляє "Вибір медіа", інформує портал apostrophe.ua.

За даними видання, мова йде про сім'ю Павла та Ксенії Мараховських, які виховували дитину разом 4 місяці після її народження. Протягом тривалого часу дитину не показували сім'ї батька, а вже 25 травня 2018 року, Ксенія і її мати Елеонора Кедрова не пустили додому самого Павла.

"На наступний день він прийшов дізнатися, з якої причини його не пустили додому, але дружина з матір'ю відібрали у нього телефон і почали провокувати на конфлікт, знімаючи все на телефон. Саме ці відеозаписи послужили доказовою базою для розслідування справи", - повідомляє видання, додавши, що на місце тут же прибув адвокат Ксенії Мараховської, немов знав про підготовлювану провокацію.

Павло Мараховський викликав поліцію. Адвокат його дружини повідомив поліцейським, що чоловік нібито вів себе агресивно і знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Однак експертиза, яку Павло пройшов в той же день, ніяких слідів сп'яніння не виявила.

Через 5 днів за заявою Ксенії Мараховської і Елеонори Кедрової проти Павла Мараховського відкрили кримінальну справу за фактом нанесення жінкам тілесних ушкоджень. Проаналізувавши суперечливі свідчення жінок, а також зняті ними відео, правоохоронці прийшли до висновку, що Павло не завдавав тілесних ушкоджень, не вів себе агресивно і навпаки намагався уникнути конфлікту. У той же час експертиза встановила агресивне поводження тещі Павла Елеонори Кедрової.

"Цікаво, що маючи при собі телефони обидві жінки навіть не подумали викликати поліцію, а постійно знімали Павла на телефон. Правоохоронці прибули за викликом Павла і його батька. Тілесні ушкодження Елеонори Кедрової - тещі Павла, теж викликають сумніви, оскільки на експертизу жінка жодного разу не з'явилася", - йдеться в матеріалі.

В результаті кримінальну справу стосовно Павла Мараховського закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Однак попри це його дружина і теща продовжують дискредитувати чоловіка, перешкоджати його законним зустрічам з сином і вимагати аліменти.

"Можна тільки здогадуватися, чи не провокували жінки цей конфлікт спочатку, щоб дискредитувати Павла в очах громади і отримати від чоловіка матеріальну вигоду", - пише "Вибір медіа".

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