Якщо вчитель заразиться COVID-19, можуть закрити школу, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель захворіє на коронавірус, то школу можуть закрити.

Про це в четвер, 27 серпня, на брифінгу повідомив в. о першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївскій.

"В залежності від ситуації буде прийматися рішення - або школа закривається, або клас йде на карантин, або вчитель", - сказав Мондриївскій.

Він зазначив, що заражений піде на самоізоляцію, будуть встановлюватися контакти і директор прийматиме рішення, хто буде заміщати вчителя.

Мондриївскій уточнив, що якщо не буде великої кількості заражених, то процес навчання можуть продовжити.

Чиновник сказав, що під час епідемії COVID-19 потрібно "бути гнучкими і вживати всіх заходів безпеки".

Рекомендації щодо роботи навчальних закладів під час пандемії коронавірусу. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, навчальний рік у всіх школах України розпочинається традиційно 1 вересня, за винятком шкіл у регіонах з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки.

Також Міністерство освіти і науки не закуповуватиме з 1 вересян в школи маски і антисептики і не проводитиме тестування вчителів на коронавірус.

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