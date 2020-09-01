Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности

В то время, как Ивано-Франковск решил продлить школьные каникулы до 14 сентября, школы Черновцов начали 1 сентября учебный год в дистанционной форме из-за того, что город отнесли к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкого городского совета, передают Українськi Новини.

"Новый учебный год в черновицких школах начнется 1 сентября в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Ранее на внеочередной сессии депутаты горсовета разрешили школам работать в обычном режиме, но окончательное решение оставили за руководством учреждений.

В сообщении отмечается, что все школы и детсады, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Министерства здравоохранения, приняли решение о дистанционном обучении начиная с 1 сентября.

В нем также отмечается, что в условиях "красной" зоны учебные учреждения будут работать до 14 сентября.

До 14 сентября детсады работать не будут.

Власти Черновцов надеются, что с 14 сентября решение об отнесении города к "красной" зоне будет пересмотрено и карантинные ограничения смягчены.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа в Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности.

Также полиция начала разбираться, почему находящиеся в "красной зоне" Черновцы отменяли карантин.

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