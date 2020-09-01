Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности

В то время, как Ивано-Франковск решил продлить школьные каникулы до 14 сентября, школы Черновцов начали 1 сентября учебный год в дистанционной форме из-за того, что город отнесли к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкого городского совета, передают Українськi Новини. "Новый учебный год в черновицких школах начнется 1 сентября в дистанционной форме", - говорится в сообщении. Ранее на внеочередной сессии депутаты горсовета разрешили школам работать в обычном режиме, но окончательное решение оставили за руководством учреждений. В сообщении отмечается, что все школы и детсады, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Министерства здравоохранения, приняли решение о дистанционном обучении начиная с 1 сентября. В нем также отмечается, что в условиях "красной" зоны учебные учреждения будут работать до 14 сентября. До 14 сентября детсады работать не будут. Власти Черновцов надеются, что с 14 сентября решение об отнесении города к "красной" зоне будет пересмотрено и карантинные ограничения смягчены. Как сообщали Українськi Новини, 25 августа в Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности. Также полиция начала разбираться, почему находящиеся в "красной зоне" Черновцы отменяли карантин.