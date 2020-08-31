Офіційний курс від НБУ на 1 вересня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD, тоді як долар і євро в обмінниках подорожчали.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 серпня, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6958 1 долар США 27,5618 1 швейцарський франк 30,5309 10 єн 2,6015 10 російських рублів 3,7225 1 євро 32,8950

Як повідомляли Українські новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення у 2020 році на $328,8 млн.

Також як змінювався курс гривні офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня.



Тим часом курс долара для платіжних карток на початку тижня впав. Середній курс купівлі євро для платіжних карток підвищився на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR

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