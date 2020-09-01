Долар і євро злетіли в перший день осені. Курс валют на 1 вересня

У вівторок, 1 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 31 серпня на 4,95 коп. до 27,6703 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,76 коп. до 27,3934 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 20,16 коп. до 32,3703 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,44 коп. до 32,9977 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,3934 27,6703 32,3703 32,9977 3,35 3,84 Максимальний 27,5300 27,8500 32,7500 33,3000 3,66 5,00 Мінімальний 27,1500 27,5000 32,0000 32,6000 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз щодо курсу долара, і коли очікувати рух до 30 грн/$. При цьому аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій.

Тим часом до кінця 2020 року фінансисти прогнозують девальвацію гривні – у вересні не очікується підвищення попиту на валюту і курсовий коридор буде на поточному рівні.

Крім того, у понеділок курс продажу долара для платіжних карт знизився на 0,13 коп. до 27,6784 UAH/USD.

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