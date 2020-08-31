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31 серпня 2020, понеділок, 10:47 10
Фінанси 2020-08-31T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль на початку робочого тижня трохи подорожчав

Рубль на початку робочого тижня трохи подорожчав

Александр Савич
Рубль, курс рубля, Гривня
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Слідом за мінімальним підвищенням курсу рубля 28 серпня, сьогодні, 31 серпня, середній курс купівлі рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,33 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в понеділок у порівнянні з п'ятницею підвищився на 5 копійок і становить 3,83 гривні за 10 рублів.

10 російських рублів  
Продаж Купівля Продаж
32,8297 3,33 3,83
33,0900 3,66 5,00
32,6000 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 31 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків продовжує зростати і станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 28 серпня на 1,29 коп. до 27,6303 UAH / USD, курс купівлі знизився на 0,40 коп. до 27,3481 UAH / USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 серпня, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH / USD в порівнянні з попереднім курсом на 28 серпня.

Крім того, Україні 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів.

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