У липні Україна менше експортувала в Європу і Росію, а більше - в Азію

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 360 млн доларів (в липні минулого року дефіцит становив 1.0 млрд доларів), тоді як профіцит поточного рахунку платіжного балансу в червні становив 773 млн доларів.

Про це свідчать дані Нацбанку, передають Українські Новини.

Експорт товарів за звітний період зменшився на 15.9% (у червні - на 6.7%), імпорт товарів і далі скорочувався більш високими темпами - на 21.6% (у червні - 16.9%).

У січні - липні 2020 профіцит поточного рахунку становив 7.0 млрд доларів, або 8.9% від ВВП (у січні - липні 2019 дефіцит становив 2.9 млрд доларів, або 3.7% від ВВП).

Експорт товарів за звітний період становив 3.3 млрд доларів.

У січні - липні 2020 найбільше скоротився експорт в країни ЄС (на 2.0 млрд доларів, або 19.4%), а їх частка зменшилася до 33.1% (у січні - липні 2019 - 38.0%).

Також зменшився експорт в країни Африки і в Росії - відповідно на 414 млн доларів, або 14.3% і на 253 млн доларів, або 16.5%.

Частка країн Африки скоротилася до 10.1% (у січні - липні 2019 - 10.9%), а частка Росії - 5.2% (в січні - липні 2019 - 5.8%).

Водночас зріс експорт в країни Азії (на 1.3 млрд доларів, або 15.3%), їх частка в загальному експорті збільшилася до 39.4% (у січні - липні 2019 - 31.6%).

Імпорт товарів становив 4.3 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зменшився в 1.8 раза (в червні - в 2 рази).

Неенергетичний імпорт скоротився на 15.5% (у червні - на 6.9%).

Дефіцит зведеного платіжного балансу склав 88 млн доларів (в липні 2019 профіцит становив 1.3 млрд доларів).

Станом на 1 серпня 2020 обсяг міжнародних резервів становив 28.8 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.9 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).

В цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (у 2018 році - 2,9 млрд доларів).

До кінця року Кабмін хоче отримати ще один транш МВФ .

12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі 2,1 млрд доларів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини