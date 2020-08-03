Платіжний баланс в червні зведений з профіцитом

В той час, як НБУ підвищив курс гривні, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в червні становив 773 млн доларів (у червні минулого року дефіцит становив 783 млн доларів).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів на звітну дату зменшився на 7,1% (в травні - на 23,7%), імпорт товарів продовжував скорочуватися більш високими темпами - 17,2% (в травні - 35,2%).

У січні - червні 2020 профіцит поточного рахунку становив 6,7 млрд доларів, або 10,1% від ВВП (у січні - червні 2019 дефіцит становив 1,9 млрд доларів, або 2,9% від ВВП).

Експорт товарів становив 3,0 млрд доларів.

У січні - червні 2020 найбільше скоротився експорт в країни ЄС (на 1,4 млрд доларів, або 17,0%), а їх частка зменшилася до 33,2% (в січні - червні 2019 - 37,5%).

Також зменшився експорт до країн Африки і Росії - відповідно на 317 млн ​​доларів, або 12,4% і на 207 млн ​​доларів, або 16,2%.

Частка країн Африки скоротилася до 10,6% (в січні - червні 2019 - 11,3%), а частка Росії - до 5,1% (у січні - червні 2019 - 5,7%).

Водночас зріс експорт до країн Азії (на 1,1 млрд доларів, або 15,8%), їх частка в загальному експорті збільшилася до 39,0% (в січні - червні 2019 - 31,7%).

Імпорт товарів становив 3,8 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зменшився в 2,1 разу, так само, як і в травні 2020 року.

Неенергетичний імпорт скоротився на 6,6% (в травні - на 30,1%).

Профіцит балансу первинних доходів збільшився до 692 млн доларів порівняно з 248 млн доларів в червні 2019 року.

Це сталося за рахунок формування додатного сальдо за доходами від прямих інвестицій в розмірі 206 млн доларів (в червні 2019 сальдо було від’ємним - 609 млн доларів) в результаті: скорочення виплат за дивідендами в 193 млн доларів (в червні минулого року - 329 млн доларів) .

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 978 млн доларів (у червні 2019 - 1,2 млрд доларів).

Формування профіциту зведеного балансу разом з отриманням першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою Stand-By (на суму 2 076 млн) зумовили зростання міжнародних резервів до 28,5 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4,9 місяця.

В 2019 році дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).

В цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (у 2018 році - 2,9 млрд доларів).

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USDі, що встановлюється ним на 3 серпня, в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.