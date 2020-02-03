У 2019 зведений платіжний баланс сформований з профіцитом $6 млрд

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0.7% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Без урахування компенсації, отриманої НАК "Нафтогаз України" від Гозпрома на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018, дефіцит поточного рахунку склав 4,0 млрд доларів (2.6% від ВВП) у порівнянні з 4,4 млрд доларів (3.3% від ВВП) у 2018 році.

Темпи зростання експорту товарів і послуг склали 7.2% (в 2018 році - 9.8%), імпорту - 7.1% (в 2018 році - 12.8%).

грудня 2019 року профіцит поточного рахунку склав 2,4 млрд доларів.

Експорт товарів зріс на 1.4% (у листопаді скоротився на 3.1%) одночасно імпорт товарів збільшився на 7.9% (у листопаді скоротився на 1.5%).

Експорт товарів за рік збільшився на 6,4% (у 2018 році - на 9.2%) і склав 46.1 млрд доларів.

Основним чинником зростання став приріст експорту продовольчих товарів на 19.0% (в 2018 році - на 4.8%) за рахунок високого експорту зернових (зріс на 33.1%).

Зате значно скоротився експорт чорних і кольорових металів - на 12.3% (в 2018 році зріс на 15.3%).

Імпорт товарів за рік виріс на 7.1% (в 2018 році - на 13.6%), його обсяги склали 60.1 млрд доларів.

Імпорт зростав за рахунок неенергетичного імпорту на 11.8% (в 2018 році - на 13.3%), в основному завдяки імпорту машинобудування (на 21.0%).

В той же час енергетичний імпорт зменшився на 7.6% (в 2018 році виріс на 14.2%).

Профіцит рахунку операцій з капіталом склав 38 млн доларів (в 2018 році - 37 млн доларів).

Чисте запозичення від зовнішнього сектора в 2019 році (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) становило 1.0 млрд доларів (у 2018 - 4.3 млрд доларів).

У цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6.0 млрд доларів (в 2018 році - 2.9 млрд доларів).

Чисте погашення заборгованості перед МВФ становила 1.6 млрд доларів.

грудня 2019 року профіцит зведеного платіжного балансу склав 3.3 млрд. доларів (у грудні 2018 - 1.8 млрд доларів).

Формування профіциту зведеного балансу зумовило зростання міжнародних резервів до 25.3 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.9 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 році склав 4,7 млрд доларів, платіжний баланс був зведений з профіцитом у 2,9 млрд доларів.

Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводу статистики платіжного балансу.

зокрема припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними.

Зате разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно в "Макроекономічному та монетарному огляді".

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у листопаді склав 57 млн доларів, або 0,4% від ВВП (у листопаді минулого року дефіцит становив 116 млн доларів, або 1,0% від ВВП).