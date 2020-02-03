підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 лютого 2020, понеділок, 09:19 5
Фінанси 2020-02-03T09:25:51+02:00
Українські Новини
У 2019 зведений платіжний баланс сформований з профіцитом $6 млрд

У 2019 зведений платіжний баланс сформований з профіцитом $6 млрд

Сергей Жолобецкий
Платіжний баланс, Профіцит, дефіцит, НБУ
Резерви НБУ покривають 3,9 місяці майбутнього імпорту
Резерви НБУ покривають 3,9 місяці майбутнього імпорту

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0.7% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Без урахування компенсації, отриманої НАК "Нафтогаз України" від Гозпрома на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018, дефіцит поточного рахунку склав 4,0 млрд доларів (2.6% від ВВП) у порівнянні з 4,4 млрд доларів (3.3% від ВВП) у 2018 році.

Темпи зростання експорту товарів і послуг склали 7.2% (в 2018 році - 9.8%), імпорту - 7.1% (в 2018 році - 12.8%).

грудня 2019 року профіцит поточного рахунку склав 2,4 млрд доларів.

Експорт товарів зріс на 1.4% (у листопаді скоротився на 3.1%) одночасно імпорт товарів збільшився на 7.9% (у листопаді скоротився на 1.5%).

Експорт товарів за рік збільшився на 6,4% (у 2018 році - на 9.2%) і склав 46.1 млрд доларів.

Основним чинником зростання став приріст експорту продовольчих товарів на 19.0% (в 2018 році - на 4.8%) за рахунок високого експорту зернових (зріс на 33.1%).

Зате значно скоротився експорт чорних і кольорових металів - на 12.3% (в 2018 році зріс на 15.3%).

Імпорт товарів за рік виріс на 7.1% (в 2018 році - на 13.6%), його обсяги склали 60.1 млрд доларів.

Імпорт зростав за рахунок неенергетичного імпорту на 11.8% (в 2018 році - на 13.3%), в основному завдяки імпорту машинобудування (на 21.0%).

В той же час енергетичний імпорт зменшився на 7.6% (в 2018 році виріс на 14.2%).

Профіцит рахунку операцій з капіталом склав 38 млн доларів (в 2018 році - 37 млн доларів).

Чисте запозичення від зовнішнього сектора в 2019 році (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) становило 1.0 млрд доларів (у 2018 - 4.3 млрд доларів).

У цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6.0 млрд доларів (в 2018 році - 2.9 млрд доларів).

Чисте погашення заборгованості перед МВФ становила 1.6 млрд доларів.

грудня 2019 року профіцит зведеного платіжного балансу склав 3.3 млрд. доларів (у грудні 2018 - 1.8 млрд доларів).

Формування профіциту зведеного балансу зумовило зростання міжнародних резервів до 25.3 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.9 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 році склав 4,7 млрд доларів, платіжний баланс був зведений з профіцитом у 2,9 млрд доларів.

Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводу статистики платіжного балансу.

зокрема припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними.

Зате разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно в "Макроекономічному та монетарному огляді".

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у листопаді склав 57 млн доларів, або 0,4% від ВВП (у листопаді минулого року дефіцит становив 116 млн доларів, або 1,0% від ВВП).

Більше новин про: Платіжний баланс Профіцит дефіцит НБУ

Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну
Останні дані про спалах коронавіруса: число хворих перевищило 17 тис. осіб
Новини
В 1 кварталі 2020 року споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку газу на 50% менше 09:40 Прес-реліз
Ринку потрібні не заборони і ручне регулювання, а диференційований і розумний контроль, – гендиректор Philip Morris International 09:32
НБУ минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації 09:26
У 2019 зведений платіжний баланс сформований з профіцитом $6 млрд 09:19
Пожежа в Києві. Фото: Держнс
Масштабна пожежа в Києві: на Рембазі зайнялося залізничне депо 08:52
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Портнов Андрій Фото: aportnov.com
Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві 13:25
4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра, - ЗМІ 11:00
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
Бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє - поранені 08:00
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
більше новин
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok