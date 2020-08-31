НАБУ подало скарги в САП і Офіс генпрокурора через закриття справи "Роттердам+"

Скарги щодо Національне антикорупційне бюро (НАБУ) подало керівництву Офісу генерального прокурора та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). закриття кримінального провадження за формулою "Роттердам +" Національне антикорупційне бюро (НАБУ) подало керівництву Офісу генерального прокурора та

Про це в НАБУ повідомили Українським Новинам.

Одна скарга подана на адресу виконуючого обов'язки глави САП Максима Грищука, інша - на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової.

За результатами їх розгляду буде винесено рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура призупинила на невизначений строк розслідування у справі "Роттердам+".

Президент Володимир Зеленський вважає своєю заслугою скасування формули розрахунку вартості енергетичного вугілля "Роттердам+".

Він також додав, що його команда має намір запропонувати Рінату Ахметову великий інвестиційний проект, щоб він вкладав кошти в медицину (на додачу до вже куплених 200 машин швидкої допомоги) та в інфраструктуру Донбасу.

Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни на вугілля, а не саму ціну. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в коментарі журналісту.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини