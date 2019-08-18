Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець

Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни на вугілля, а не саму ціну. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в коментарі журналісту.

Експерт нагадав, що до введення формульного підходу до розрахунку цін на вугілля, вони встановлювались в ручному режимі, що породжувало корупцію та призвело до кризової ситуації в енергетиці. Тоді НКРЕКП встановило верхню межу ціни на вугілля, яка закладалась у виробництво електроенергії.

"Для того, щоб відійти від всіх маніпуляцій і ручного управління, сказали так НКРЕКП, що беремо ціну в Роттердамі плюс доставка, і це має бути ціна не вища, яка закладається у виробництво електричної енергії на теплових електростанціях. Хочу підкреслити, не вище. Тобто, це верхня межа або так званий прайс-кеп. Сьогодні, в нинішній моделі ринку електричної енергії, використовуються точно так же так звані прайс-кепи. Тобто, це межа, за яку не потрібно заходити", - пояснив Трохимець.

Експерт також підкреслив, що на практиці ціна виробництва електроенергії була завжди нижча ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", іноді навіть на третину.

"Об'єктивно ціна виробництва електричної енергії була завжди нижче, так званого плюс, іноді навіть на третину нижча. Тому те, що намагаються нам донести, що це тариф - це не тариф, це верхня межа, за яку не можна було заходити. І це не значить, що це вугілля повинно було в'їхати з Роттердаму", - сказав Трохимець.

Нагадаємо, Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявила, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення. Крім того, вона підкреслила, що для розрахунку ціни на газ діє аналогічна "Роттердам +" формула – "Дюссельдорф +", ціни на паливо закладаються в тариф згідно з імпортним паритету - відповідно до світових біржових цін.

Методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула "Роттердам+") НКРЕКП затвердила 3 березня 2016. Відповідно до даної методології, гранична вартість вугільної складової в тарифі на електроенергію формувалась на котируваннях вугільного хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен. З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилася.