Зеленський вважає своєю заслугою скасування "Роттердам +", хоча це зробила Рада за 2 роки до його президентства

Зеленський вважає своєю заслугою скасування "Роттердам +", хоча це зробила Рада за 2 роки до його президентств

Президент Володимир Зеленський вважає своєю заслугою скасування формули розрахунку вартості енергетичного вугілля "Роттердам+".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент", передають Українські Новини.

"Зустрілися з Ахметовим, поставили умову, що ми скасуємо Роттердам+ і ми його скасували", - сказав Зеленський.

Він також додав, що його команда має намір запропонувати Рінату Ахметову великий інвестиційний проект, щоб він вкладав кошти в медицину (на додачу до вже куплених 200 машин швидкої допомоги) та в інфраструктуру Донбасу.

"Це нормальний формат роботи з олігархами. Вони мають багато грошей інвестувати в Україну, грошей, які вони різними шляхами заробили, але на яких немає криміналу. Тому що якщо є кримінал, то будемо саджати", - сказав Зеленський.

Він також додав, що олігархам більше не вийти зберігати монопольне становище на своїх ринках.

"І будуть нові правила. Всі мають платити податки. І вони знають, що ми їм не дамо бути монополістами. Від чогось їм доведеться відмовлятися. Вони всі вже про це знають", - зазначив Президент.

З 1 травня 2016 року в Україні діяла затверджена НКРЕКП методика розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії з прив'язкою до ціни вугілля в тарифі ТЕС до індексу API2 (більш відома як формула "Роттердам+").

Згідно з цією методикою, ціна вугілля розраховується на основі індексів в портах Амстердама, Роттердама і Антверпена і до цього додається вартість транспортування вугілля з цих портів в Україну.

Водночас більшість вугілля, що споживається на вітчизняних ТЕЦ, видобуто в Україні.

Ця формула перестала діяти з набранням чинності закону про ринок електроенергії з 1 липня.

Верховна Рада ухвалила цей закон у квітні 2017 року.

https://www.youtube.com/watch?v=hKJ7gOZ70CU" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+". У своєму законопроекті щодо розрахунку ціни на електрику Зеленський пропонує замінити формулу "Роттердам +" на "Роттердам" плюс залізнична доставка по Україні та мінус дисконт на вміст сірки у вугіллі.

Раніше у формулі була врахована доставка з портів Північної Європи до України, яка і так включена в умови поставки CIF. Тобто в законопроекті Зеленського залишають прив'язку до європейських бірж і постачання "з портів Роттердама", але прибирають подвійний транспорт до України, додають понижуючий коефіцієнт на вміст сірки. Законопроект Зеленського пропонує на рік відстрочити ринок електроенергії, який почав працюватиме 1 липня 2019 року.

Зеленський також розповів, що планує працювати з людьми з нинішнього уряду.

Крім того, за даними "Опори", ролик Зеленського Tesla про вибори порушує виборчі принципи.