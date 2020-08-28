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28 серпня 2020, пʼятниця, 19:47 5
Економіка 2020-08-28T20:45:01+03:00
Українські Новини
САП закрыла дело "Роттердам+"

САП закрыла дело "Роттердам+"

Ольга Фандорина
САП, Роттердам+, Вугілля
Вугілля. Фото: 112.ua
Вугілля. Фото: 112.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам +".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Старший групи прокурорів (САП) прийняв таке рішення (закрити справу)", - сказав співрозмовник агентства.

З його слів, справу було закрито, оскільки Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело експертизу, яка виявилася неефективною.

Джерело повідомило, що з такими доказами і матеріалами прокурор прийняв вимушене рішення про закриття справи, оскільки не готовий був йти в суд.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський вважає своєю заслугою скасування формули розрахунку вартості енергетичного вугілля "Роттердам+".

Він також додав, що його команда має намір запропонувати Рінату Ахметову великий інвестиційний проект, щоб він вкладав кошти в медицину (на додачу до вже куплених 200 машин швидкої допомоги) та в інфраструктуру Донбасу.

Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни на вугілля, а не саму ціну. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в коментарі журналісту.

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