САП закрыла дело "Роттердам+"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам +". Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Старший групи прокурорів (САП) прийняв таке рішення (закрити справу)", - сказав співрозмовник агентства. З його слів, справу було закрито, оскільки Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело експертизу, яка виявилася неефективною. Джерело повідомило, що з такими доказами і матеріалами прокурор прийняв вимушене рішення про закриття справи, оскільки не готовий був йти в суд. Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський вважає своєю заслугою скасування формули розрахунку вартості енергетичного вугілля "Роттердам+". Він також додав, що його команда має намір запропонувати Рінату Ахметову великий інвестиційний проект, щоб він вкладав кошти в медицину (на додачу до вже куплених 200 машин швидкої допомоги) та в інфраструктуру Донбасу. Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни на вугілля, а не саму ціну. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в коментарі журналісту.