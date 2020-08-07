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  • НАБУ і САП не змогли завершити розслідування і передати справу "Роттердам+" до суду
07 серпня 2020, пʼятниця, 09:31 378
Економіка 2020-08-07T10:45:03+03:00
Українські Новини
НАБУ і САП не змогли завершити розслідування і передати справу "Роттердам+" до суду

НАБУ і САП не змогли завершити розслідування і передати справу "Роттердам+" до суду

Сергій Паламаренко
НАБУ, САП, Роттердам+, Центренерго, Саакашвілі
Феміда. Фото: pixabay
Феміда. Фото: pixabay
Спеціалізована антикорупційна прокуратура призупинила на невизначений строк розслідування у справі "Роттердам+". Про таке на своїй сторінці у Facebook повідомив главред Цензор.нет Юрій Бутусов з посиланням на джерела в САП.
"3 серпня антикорупційна прокуратура зупинила розслідування. Це рішення узгоджене з НАБУ. У справі немає ключового елемента, без якого воно втрачає сенс - експертизи, яка визначає наявність шкоди державі. Ця експертиза проводиться цілий рік в експертному центрі Служби безпеки України. Але вона все ще не завершена. САП дає можливість НАБУ і СБУ завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинений", - написав журналіст.
Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчувався термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017 р. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р. НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу в суд або закрити справу за відсутністю складу злочину.
Раніше повідомлялося, що за інформацією адвокатів з боку захисту, НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою "Роттердам+".
При цьому сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних та міжнародних дослідних інституту, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.
Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.
Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр..) Давид Саквалерідз також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, із-за чого вона може розвалитися в суді.
Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу було скасовано з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.    
Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і по теперішній час діє при визначенні вартості природного газу для населення. Ціни встановлюються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну. Цей принцип – так звана формула "Амстердам+" - в червні 2020 р. був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив у тому числі Президент Володимир Зеленський.
За оцінками голови виконавчого комітету Ради реформ України Михаїла Саакашвілі, принцип ціноутворення на вугілля за формулою "Роттердам+" ідентичний принципом "Амстердам+", який застосовується для визначення ціни на газ для населення.
Нагадаємо також, що через рік після скасування формули "Роттердам+", 10 липня 2020 р. державна компанія "Центренерго" за сприяння Офісу Президента України і Міністерства енергетики уклала контракт на покупку українського вугілля за формулою "Роттердам+".
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