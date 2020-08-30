Виборчий процес на місцевих виборах починається 5 вересня, - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія оголосила з 5 вересня 2020 початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. Рішення прийнято на виконання вимог Виборчого кодексу України", - йдеться в ньому.

При цьому взято до уваги постанову Верховної Ради від 15 липня 2020 року "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 "Про перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020", № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 "та від 14 серпня 2020 року № 176" Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року".

Крім того, комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 "Про календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", виклавши зазначений календарний план в новій редакції.

Як повідомляли Українськi Новини, ЦВК оцінює витрати на своє фінансування в 2021 в розмірі 623,7 млн ​​гривень і вважає за необхідне передбачити 10,6 млн гривень на можливі довибори депутатів Верховної Ради.

У той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що за песимістичним сценарієм до дня місцевих виборів, 25 жовтня, буде 360 тис. випадків коронавірусної інфекціі.

Председатель правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что по пессимистическому сценарию ко дню местных выборов, 25 октября, будет 360 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

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