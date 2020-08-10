У ЦВК розповіли, коли стартує виборча кампанія і коли чекати результатів місцевих виборів

Виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня.

Про це йдеться в календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії № 163 від 8 серпня, передають Українськi Новини.

ЦВК до 30 серпня (не пізніше ніж за 5 днів до дня старту) повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу місцевих виборів.

Партії повинні до 6 вересня включно подати в ЦВК копії рішення про участь її місцевих організацій у виборах, на 9 вересня ЦВК має оприлюднити перелік партій, які вирішили брати участь в виборах.

До 10 вересня ЦВК має визначити на підставі відомостей Державного реєстру виборців на початок виборчого процесу розмір грошової застави для кожного виборчого округу.

Висунення кандидатів в депутати, а також на посаду сільського і міського голови відбувається з 15 до 24 вересня включно.

Відповідна територіальна комісія протягом 5 днів приймає рішення про реєстрацію кандидата або відмову в цьому і до 2 жовтня має оприлюднити відомості про реєстрацію кандидатів у депутати до місцевих рад і голови.

Передвиборча агітація починається на наступний день після рішення про реєстрацію кандидата і завершується о 24:00 23 жовтня.

Звернення в територіальну комісію про відмову від балотування або скасування реєстрації кандидатом у депутати або голови потрібно подати до 5 жовтня включно, і це рішення має бути розглянуто теркомісією до 6 жовтня включно.

Теркоміссії повинні затвердити текст виборчого бюлетеня до 7 жовтня включно.

З 23 жовтня до 20:00 25 жовтня забороняється оприлюднювати і поширювати результати опитувань громадської думки, пов'язаних з виборами.

Голосування на місцевих виборах проходить 25 жовтня з 8:00 до 20:00.Результати голосування повинні бути оголошені регіональним і виборчими комісіями до 6 листопада включно.

Виборчий процес завершується через 15 днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборов.

Як повідомляли Українськi Новини, ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

У Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавірусу.