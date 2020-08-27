До дня місцевих виборів буде 360 тис. випадків COVID-19, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що за песимістичним сценарієм до дня місцевих виборів, 25 жовтня, буде 360 тис. випадків коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО за результатами наради, передають Українські Новини.

"Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми повинні бути до цього готові", - сказав Данілов.

Указано, що під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема, в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти та проведення місцевих виборів.

Секретар РНБО зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати істотне зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину.

За його словами, у зв'язку з початком нового навчального року і активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу в період з 29 серпня до 10 вересня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, епідемія в усьому світі проходить хвилеподібно.

"Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності, тому Україна повинна бути готова до розвитку ситуації за всіма сценаріями...", - сказав Шмигаль.

Під час наради зазначалося, що, з огляду на поточну динаміку захворюваності, медичні установи готові до приймання хворих. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що медична система забезпечена достатньою кількістю апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), пересувними рентгенами і засобами індивідуального захисту.

Він також повідомив, що зараз з Міністерством фінансів узгоджується питання щодо закупівлі медичного препарату "Ремдесівір" для 8 тис. пацієнтів.

Продовжуються клінічні випробування вітчизняних лікувальних засобів, зокрема, "Біовену", які повинні завершитися у вересні.

Секретар РНБО зазначив, що незважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності.

"Забезпечення голосування всіх без винятку громадян є ключовою умовою демократичності", - сказав він, додавши, що у зв'язку з цим виборчий процес повинен бути організований з урахуванням всіх рекомендацій МОЗ щодо протидії COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 974 до 112 059, кількість померлих від захворювання - на 49 осіб до 2 403 у порівнянні з попередньою добою.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 26 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 94 особи до 5 304, померлих - на 6 осіб до 91.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня.

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