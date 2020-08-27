Ко дню местных выборов будет 360 тыс. случаев COVID-19, — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что по пессимистическому сценарию ко дню местных выборов, 25 октября, будет 360 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО по результатам совещания, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов.

Указано, что во время совещания были обсуждены вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности, в контексте начала нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведения местных выборов.

Секретарь СНБО отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эпидемия во всем мире проходит волнообразно.

"Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости, поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям...", - сказал Шмыгаль.

Во время совещания отмечалось, что, учитывая текущую динамику заболеваемости, медицинские учреждения готовы к приему больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передвижными рентгенами и средствами индивидуальной защиты.

Он также сообщил, что сейчас с Министерством финансов согласовывается вопрос по закупке медицинского препарата "Ремдесивир" для 8 тыс. пациентов.

Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, "Биовен", которые должны завершиться в сентябре.

Секретарь СНБО отметил, что несмотря на условия обострения эпидемической ситуации, выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости.

"Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", - сказал он, добавив, что в связи с этим избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава относительно противодействия COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, 26 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 974 до 112 059, количество умерших от заболевания - на 49 человек до 2 403 по сравнению с предыдущими сутками.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 26 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 94 человека до 5 304, умерших - на 6 человек до 91.

Тем временем, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.

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