Рішення ЦВК про заборону проведення виборів в 18 тергромадах на Донбасі є незаконним, - правозахисник

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

Про це він повідомив в коментарі Українським Новинам.

"Питання дуже спірне і неоднозначний. З одного боку, дійсно, безпека людей - це пріоритет, це вище за все. Міркування безпеки можна зрозуміти, якщо є реальна загроза", - сказав він.

Захаров зазначив, що коли проходили місцеві вибори у 2015 році, в тодішньому Виборчому кодексі було положення про заборону виборів з міркувань безпеки.

"У новому Виборчому кодексі, який був прийнятий недавно, таких норм вже немає. Тому, це рішення ЦВК є незаконним. Природно, воно викликало обурення багатьох людей, що живуть на тих територіях, вони влаштовують пікети і збираються виходити на мітинги з протестом проти цього рішення. Слід зазначити, що на цих територіях двічі були вибори президента і один раз - вибори парламенту за цей час (українсько-російського конфлікту), і нічого не заважало їх проводити", - додав правозахисник.

Він наголосив, що з 27 липня бойовики практично не стріляють, втрат серед українських військовослужбовців також немає.

"Якщо так триватиме, мені здається, що вибори можна було б проводити. Тобто, потрібна дуже серйозна підстава для того, щоб скасовувати вибори з міркувань безпеки", - зазначив Захаров.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Вибори пройдуть 25 жовтня .

Громадянська мережа "Опора" рекомендує ЦВК оприлюднити документи між цивільними та військовими адміністрацій, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення виборів в окремих терробщінах.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавірусу.

Також Центральна виборча комісія виключила вимоги документального підтвердження у заяві про місце фактичного проживання виборця.