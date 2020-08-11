підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Рішення ЦВК про заборону проведення виборів в 18 тергромадах на Донбасі є незаконним, - правозахисник
11 серпня 2020, вівторок, 15:10 10
Вибори 2020-08-11T17:15:01+03:00
Українські Новини
Рішення ЦВК про заборону проведення виборів в 18 тергромадах на Донбасі є незаконним, - правозахисник

Рішення ЦВК про заборону проведення виборів в 18 тергромадах на Донбасі є незаконним, - правозахисник

Елизавета Драбкина
Донбас, Місцеві вибори
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

Про це він повідомив в коментарі Українським Новинам.

"Питання дуже спірне і неоднозначний. З одного боку, дійсно, безпека людей - це пріоритет, це вище за все. Міркування безпеки можна зрозуміти, якщо є реальна загроза", - сказав він.

Захаров зазначив, що коли проходили місцеві вибори у 2015 році, в тодішньому Виборчому кодексі було положення про заборону виборів з міркувань безпеки.

"У новому Виборчому кодексі, який був прийнятий недавно, таких норм вже немає. Тому, це рішення ЦВК є незаконним. Природно, воно викликало обурення багатьох людей, що живуть на тих територіях, вони влаштовують пікети і збираються виходити на мітинги з протестом проти цього рішення. Слід зазначити, що на цих територіях двічі були вибори президента і один раз - вибори парламенту за цей час (українсько-російського конфлікту), і нічого не заважало їх проводити", - додав правозахисник.

Він наголосив, що з 27 липня бойовики практично не стріляють, втрат серед українських військовослужбовців також немає.

"Якщо так триватиме, мені здається, що вибори можна було б проводити. Тобто, потрібна дуже серйозна підстава для того, щоб скасовувати вибори з міркувань безпеки", - зазначив Захаров.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Вибори пройдуть 25 жовтня .

Громадянська мережа "Опора" рекомендує ЦВК оприлюднити документи між цивільними та військовими адміністрацій, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення виборів в окремих терробщінах.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавірусу.

Також Центральна виборча комісія виключила вимоги документального підтвердження у заяві про місце фактичного проживання виборця.

Більше новин про: Донбас Місцеві вибори

"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу
У Білорусі в другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб
Новини
НАБУ незаконно оголосило в розшук Миколу Злочевського, — адвокат 17:25
Труханов має великі шанси перемогти в Одесі, – Сазонов 17:06
Гривня продовжує зростати в ціні. Курс НБУ на середу 17:05
Міжбанк у вівторок закрився зміцненням гривні 17:04
Понад 36% субсидентів боргують за доставку газу - Житомиргаз 16:55
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
більше новин
Світлана Тихановська виїхала з Білорусі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok