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  • Решение ЦИК о запрете проведения выборов в 18 терробщинах на Донбассе является незаконным, - правозащитник
11 августа 2020, вторник, 15:10 424 Документ
Общество 2020-08-11T15:45:01+03:00
Українські Новини
Решение ЦИК о запрете проведения выборов в 18 терробщинах на Донбассе является незаконным, - правозащитник

Решение ЦИК о запрете проведения выборов в 18 терробщинах на Донбассе является незаконным, - правозащитник

Елизавета Драбкина
ЦИК, Правозащитник, Евгений Захаров, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Вопрос очень спорный и неоднозначный. С одной стороны, действительно, безопасность людей - это приоритет, это выше всего. Соображения безопасности можно понять, если есть реальная угроза", - сказал он.

Захаров отметил, что когда проходили местные выборы в 2015 году, в тогдашнем Избирательном кодексе было положение о запрете выборов по соображениям безопасности.

"В новом Избирательном кодексе, который был принят недавно, таких норм уже нет. Поэтому, это решение ЦИК является незаконным. Естественно, оно вызвало возмущение многих людей, живущих на тех территориях, они устраивают пикеты и собираются выходить на митинги с протестом против этого решения. Следует отметить, что на этих территориях дважды были выборы Президента и один раз - выборы парламента за это время (украинско-российского конфликта), и ничего не мешало их проводить", - добавил правозащитник.

Он подчеркнул, что с 27 июля боевики практически не стреляют, потерь среди украинских военнослужащих также нет.

"Если так будет продолжатся, мне кажется, что выборы можно было бы проводить. То есть, нужно очень серьезное основание для того, чтобы отменять выборы по соображениям безопасности", - отметил Захаров.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей. Выборы пройдут 25 октября.

Гражданская сеть "Опора" рекомендует ЦИК обнародовать документы военно-гражданских администраций, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в отдельных терробщинах.

Бывшие руководители Луганской области также заявляют об отсутствии снований для отмены местных выборов.

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