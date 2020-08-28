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28 серпня 2020, пʼятниця, 22:16 7
Суспільство 2020-08-28T23:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, коли в Києві можуть закрити метро

Кличко розповів, коли в Києві можуть закрити метро

Ольга Фандорина
Карантин, Віталій Кличко, закриття метро
Метро. Фото: Facebook/КП
Метро. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Влада Києва буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, за умови, якщо лікарні не змоужть впоратися з напливом пацієнтів. Водночас станом на 28 серпня в Києві кількість хворих зросла за добу на 251 людину. Про це  заявив мер Києва Віталій Кличко  в ефірі Свобода Live.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності - ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.

Однак, на питання про те, чи зупиниться транспорт в Києві, якщо місто потрапить в "червону зону" карантину, Віталій Кличко точно не відповів.

Як повідомляли Українські Новини,  сьогодні почався 170-й день  карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавируса COVID-19 і продовжив до листопада.

Тим часом 29 регіонів  віднесені до "червоної зони" , Київ залишився в "жовтій".

За минулу добу, 27 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні  збільшилася на 23, 5%, нових летальних випадків - зменшилася на 2% порівняно з попередньою добою, 26 серпня. Так, кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 2 438 до 114 497, кількість померлих від захворювання - зменшилася на 48 осіб до 2 451.

 

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