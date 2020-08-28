Захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль

За минулу добу, 27 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 23, 5%, нових летальних випадків - зменшилася на 2% порівняно з попередньою добою, 26 серпня. Так, кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 2 438 до 114 497, кількість померлих від захворювання - зменшилася на 48 осіб до 2 451. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 28 серпня в Україні зареєстровано 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 451 летальний, 55 083 людини одужали. За добу зафіксовано 2 438 нових випадки захворювання, одужали 866 осіб, померло 48 осіб. Таким чином, 27 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 2 438 проти 866. Кількість нових випадків захворювання 27 серпня склало 2,2% від загальної кількості захворілих на 26 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 28 серпня становила 56 963 людини, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 978), в Києві (12 719) та Чернівецькій області (9 855). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3800 випадків; Волинська область — 5320 випадків; Дніпропетровська область — 2162 випадки; Донецька область — 1318 випадків; Житомирська область — 3063 випадки; Закарпатська область — 7302 випадки; Запорізька область — 1487 випадків; Івано-Франківська область — 8661 випадок; Кіровоградська область — 790 випадків; м. Київ — 12 719 випадків; Київська область — 5397 випадків; Львівська область — 13 978 випадків; Луганська область — 274 випадки; Миколаївська область — 1077 випадків; Одеська область — 6751 випадок; Полтавська область — 705 випадків; Рівненська область — 8921 випадок; Сумська область — 1361 випадок; Тернопільська область — 5478 випадків; Харківська область — 8444 випадки; Херсонська область — 374 випадки; Хмельницька область — 2194 випадки; Чернівецька область — 9855 випадків; Черкаська область — 1390 випадків; Чернігівська область — 1676 випадків Кількість хворих на коронавірус в Україні на 28 серпня Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 170-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до листопада. Тим часом 29 регіонів віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій".