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28 серпня 2020, пʼятниця, 09:11 15 Інфографіка
Суспільство 2020-08-28T10:45:03+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль

Захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 27 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні  збільшилася на 23, 5%, нових летальних випадків - зменшилася на 2% порівняно з попередньою добою, 26 серпня. Так, кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 2 438 до 114 497, кількість померлих від захворювання - зменшилася на 48 осіб до 2 451.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 28 серпня в Україні зареєстровано 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 451 летальний, 55 083 людини одужали.

За добу зафіксовано 2 438 нових випадки захворювання, одужали 866 осіб, померло 48 осіб.

Таким чином, 27 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 2 438 проти 866.

Кількість нових випадків захворювання 27 серпня склало 2,2% від загальної кількості захворілих на 26 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 28 серпня становила 56 963 людини, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 978), в Києві (12 719) та Чернівецькій області (9 855).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3800 випадків;
  • Волинська область — 5320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2162 випадки;
  • Донецька область — 1318 випадків;
  • Житомирська область — 3063 випадки;
  • Закарпатська область — 7302 випадки;
  • Запорізька область — 1487 випадків;
  • Івано-Франківська область —  8661 випадок;
  • Кіровоградська область — 790 випадків;
  • м. Київ — 12 719 випадків;
  • Київська область — 5397 випадків;
  • Львівська область — 13 978 випадків;
  • Луганська область — 274 випадки;
  • Миколаївська область — 1077 випадків;
  • Одеська область — 6751 випадок;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Рівненська область — 8921 випадок;
  • Сумська область — 1361 випадок;
  • Тернопільська область — 5478 випадків;
  • Харківська область — 8444 випадки;
  • Херсонська область — 374 випадки;
  • Хмельницька область — 2194 випадки;
  • Чернівецька область — 9855 випадків;
  • Черкаська область — 1390 випадків;
  • Чернігівська область — 1676 випадків

Кількість хворих на коронавірус в Україні на 28 серпня Кількість хворих на коронавірус в Україні на 28 серпня

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 170-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до листопада.

Тим часом 29 регіонів віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій".

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