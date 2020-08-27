Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль

За минулу добу, 26 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 974 до 112 059, кількість померлих від захворювання - на 49 осіб до 2 403 в порівнянні з попередньою добою, 25 серпня. збільшилася на 18,2%, нових летальних випадків - на 36,1%. Так, кількість нових випадків

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 27 серпня в Україні зареєстровано 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 403 летальних, 54 217 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 974 нових випадки захворювання, одужали 763 людини, померли 49 осіб.

Таким чином, 26 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 974 проти 763.

Кількість нових випадків захворювання 26 серпня становила 1,8% від загальної кількості захворілих на 25 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 27 серпня становила 55 439 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 763), в Києві (12 468) та Чернівецькій області (9 700).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3736 випадків;

Волинська область — 5268 випадків;

Дніпропетровська область — 2095 випадків;

Донецька область — 1278 випадків;

Житомирська область — 2998 випадків;

Закарпатська область — 7225 випадків;

Запорізька область — 1454 випадки;

Івано-Франківська область — 8485 випадків;

Кіровоградська область — 780 випадків;

м. Київ — 12 468 випадків;

Київська область — 5305 випадків;

Львівська область — 13 763 випадки;

Луганська область — 264 випадки;

Миколаївська область — 1040 випадків;

Одеська область — 6537 випадків;

Полтавська область — 695 випадків;

Рівненська область — 8818 випадків;

Сумська область — 1302 випадки;

Тернопільська область — 5245 випадків;

Харківська область — 8202 випадки;

Херсонська область — 363 випадки;

Хмельницька область — 2102 випадки;

Чернівецька область — 9700 випадків;

Черкаська область — 1318 випадків;

Чернігівська область — 1618 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 27 серпня. Інфографіка: МОЗ

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