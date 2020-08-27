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27 серпня 2020, четвер, 09:31 4 Інфографіка
Суспільство 2020-08-27T09:55:35+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль

Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 26 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 18,2%, нових летальних випадків - на 36,1%. Так, кількість нових випадків збільшилася на 1 974 до 112 059, кількість померлих від захворювання - на 49 осіб до 2 403 в порівнянні з попередньою добою, 25 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 27 серпня в Україні зареєстровано 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 403 летальних, 54 217 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 974 нових випадки захворювання, одужали 763 людини, померли 49 осіб.

Таким чином, 26 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 974 проти 763.

Кількість нових випадків захворювання 26 серпня становила 1,8% від загальної кількості захворілих на 25 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 27 серпня становила 55 439 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 763), в Києві (12 468) та Чернівецькій області (9 700).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3736 випадків;
  • Волинська область — 5268 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2095 випадків;
  • Донецька область — 1278 випадків;
  • Житомирська область — 2998 випадків;
  • Закарпатська область — 7225 випадків;
  • Запорізька область — 1454 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8485 випадків;
  • Кіровоградська область — 780 випадків;
  • м. Київ — 12 468 випадків;
  • Київська область — 5305 випадків;
  • Львівська область — 13 763 випадки;
  • Луганська область — 264 випадки;
  • Миколаївська область — 1040 випадків;
  • Одеська область — 6537 випадків;
  • Полтавська область — 695 випадків;
  • Рівненська область — 8818 випадків;
  • Сумська область — 1302 випадки;
  • Тернопільська область — 5245 випадків;
  • Харківська область — 8202 випадки;
  • Херсонська область — 363 випадки;
  • Хмельницька область — 2102 випадки;
  • Чернівецька область — 9700 випадків;
  • Черкаська область — 1318 випадків;
  • Чернігівська область — 1618 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 27 серпня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 27 серпня. Інфографіка: МОЗ

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