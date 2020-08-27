Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль

За минулу добу, 26 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 18,2%, нових летальних випадків - на 36,1%. Так, кількість нових випадків збільшилася на 1 974 до 112 059, кількість померлих від захворювання - на 49 осіб до 2 403 в порівнянні з попередньою добою, 25 серпня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 27 серпня в Україні зареєстровано 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 403 летальних, 54 217 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 974 нових випадки захворювання, одужали 763 людини, померли 49 осіб. Таким чином, 26 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 974 проти 763. Кількість нових випадків захворювання 26 серпня становила 1,8% від загальної кількості захворілих на 25 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 27 серпня становила 55 439 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 763), в Києві (12 468) та Чернівецькій області (9 700). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3736 випадків; Волинська область — 5268 випадків; Дніпропетровська область — 2095 випадків; Донецька область — 1278 випадків; Житомирська область — 2998 випадків; Закарпатська область — 7225 випадків; Запорізька область — 1454 випадки; Івано-Франківська область — 8485 випадків; Кіровоградська область — 780 випадків; м. Київ — 12 468 випадків; Київська область — 5305 випадків; Львівська область — 13 763 випадки; Луганська область — 264 випадки; Миколаївська область — 1040 випадків; Одеська область — 6537 випадків; Полтавська область — 695 випадків; Рівненська область — 8818 випадків; Сумська область — 1302 випадки; Тернопільська область — 5245 випадків; Харківська область — 8202 випадки; Херсонська область — 363 випадки; Хмельницька область — 2102 випадки; Чернівецька область — 9700 випадків; Черкаська область — 1318 випадків; Чернігівська область — 1618 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 27 серпня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, карантин в Україні знову продовжили . На скільки і що заборонено. Також, станом на 24 серпня, 14 регіонів були віднесені до "червоної зони" .