29 регіонів віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій", - Кабмін

Кабінет Міністрів заявив, що 29 регіонів України віднесені до "червоної зони" епідемічної небезпеки у зв'язку з коронавірусом, Київ залишився в "жовтій".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"З 00:00 31 серпня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі оцінки епідемічних показників і з урахуванням обговорення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться в ньому.

Зокрема, в Івано-Франківській області до "червоної зони" віднесені 6 адміністративних одиниць і 14 адмінодиниць до "помаранчевої зони".

В Одеській області 2 адмінодиниці віднесені до "червоної зони", 4 - до "помаранчевої зони" і 14 - до "жовтої зони".

Згідно з повідомленням, у Рівненській області 4 адмінодиниці віднесені до "червоної зони", 9 - до "помаранчевої зони" і 5 до "жовтої зони".

До "червоної зони" в Тернопільській області віднесені 3 адмінодиниці, до "помаранчевої зони" - 11 адмінодиниці , а до "жовтої зони" - 5 адмінодиниць.

У Чернівецькій області до "червоної зони" віднесені 6 адмінодиниць, до "помаранчевої зони" віднесені 7 адмінодиниць.

У Волинській області 4 адміністративних одиниці були віднесені до "помаранчевої зони", 8 адмінодиниць віднесені до "жовтої зони" .

До "помаранчевої" і "червоної" зон у Закарпатській області були віднесені 8 адмінодиниць.

У Київській області 2 адмінодиниці були віднесені до "помаранчевої зони", 19 адмінодиниць - до "жовтої зони" .

Київ залишається в "жовтій зоні ".

Під Львівською областю 6 адмінодиниць віднесені до "помаранчевої зони", 17 адмінодиниць - до "жовтої зони".

У Сумській області до "помаранчевої зони" віднесена 1 адмінодиниця, до "жовтої зони" - 4 адмінодиниці.

У Харківській області 2 адмінодиниці віднесені до "помаранчевої зони", 11 адмінодиниць - до "жовтої зони".

У Хмельницькій області до "помаранчевої зони" віднесена 1 адмінодиниця і 9 адмінодиниць - до "жовтої зони".

Згідно з повідомленням, у Чернігівській області до "помаранчевої зони" віднесена 1 адмінодиниця і 11 адмінодиниць до "жовтої зони".

Українськi Новини також повідомляли про те, які обмеження введені в кожній з карантинних зон України.

Також Кабмін закриває кордони для іноземців сьогодні опівночі.

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