Кількість хворих на коронавірус у Києві зросла на 251 людину

Кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 порівняно з попередньою добою в Києві 27 серпня збільшилася на 251 людину до 12 719, померлих — на 9 до 187.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві за минулу добу збільшилася на 251 людини. За весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків — померли 9 осіб. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", — сказав він.

Захворіли 139 жінок у віці від 18 до 92 років, 101 чоловік у віці від 20 до 80 років, 5 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворіли також 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 47 людини, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

На сьогодні в стаціонарах Києва перебувають 486 пацієнтів, 101 хворий — у важкому стані, 14 — під апаратами штучної вентиляції легенів.

Одужали за добу 95 осіб.

Загалом коронавірус подолали 4 070 киян.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявлено в Дарницькому і Деснянському районах — по 39 випадків, у Дніпровському — 37, Святошинському — 30.

Як повідомляли Українськi Новини, захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль.

Також 29 регіонів віднесено до "червоної" зони, Київ залишився в "жовтій".

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