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28 серпня 2020, пʼятниця, 08:30 16
Суспільство 2020-08-28T10:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні — 170-й день карантину. Які регіони віднесені до "червоної" зони

В Україні — 170-й день карантину. Які регіони віднесені до "червоної" зони

Анна Рудык
Карантин, Продовження карантину, зони карантину
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Сьогодні почався 170-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до листопада.

Рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня було прийнято На засіданні Кабміну 26 серпня.

До цієї дати залишилося 65 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Також 27 серпня о Кабмін повідомив про новий поділ "зон" карантину:

  • У Івано-Франківській області до "червоної" зони віднесені 6 адміністративних одиниць (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони) і 14 адмінодиниць до "помаранчевої" зони.
  • В Одеській області 2 адмінодиниці віднесені до "червоної" зони (міста Біляївка і Ізмаїл), 4 — до "помаранчевої" зони і 14 - до "жовтої" зони.
  • У Рівненській області 9 адмінодиниць віднесені до "помаранчевої" зони і 5 - до "жовтої" зони, до "червоної" зони в області віднесені Дубно, Острог, Костопільський та Радивилівський райони.
  • До "червоної" зони в Тернопільській області віднесені 3 адмінодиниці (Бережани і Чертков, Бережанський район), до "помаранчевої" зони - 11 адмінодиниць, а до "жовтої" зони - 5 адмінодиниць.
  • У Чернівецькій області до "помаранчевої" зони віднесені 7 адмінодиниць, до "червоній" зони — Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони.
  • У Волинській області 4 адміністративних одиниці були віднесені до "помаранчевої" зони, 8 адмінодиниць віднесені до "жовтої" зони.
  • До "помаранчевої" і "червоної" зон в Закарпатській області були віднесені по 8 адмінодиниць.
  • У Київській області 2 адмінодиниці були віднесені до "помаранчевої" зони, 19 адмінодиниць - до" жовтої "зони.
  • Київ залишається в "жовтій" зоні.
  • У Львівській області 6 адмінодиниць віднесені до "помаранчевої" зони, 17 адмінодиниць - до "жовтої".
  • У Сумській області до "помаранчевої" зони віднесена 1 адмінодиниця, до "жовтої" - 4 адмінодиниці.
  • У Харківській області 2 адмінодиниці віднесені до "помаранчевої" зони, 11 адмінодиниць - до "жовтої".
  • У Хмельницькій області до "помаранчевої" зони віднесена 1 адмінодиниця і 9 адмінодиниць до "жовтої" зоні.
  • Згідно з повідомленням, в Чернігівській області до "помаранчевої" зони віднесена 1 адмінодиниця і 11 адмінодиниць - до "жовтої" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій" зоні необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій" зоні до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій" зоні забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання поширенню на території України захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, 29 регіонів віднесені до "червоної" зони, Київ залишився у "жовтій".

Раніше повідомлялося про те, які обмеження введені в кожній з карантинних зон у Україні. 

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