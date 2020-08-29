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29 серпня 2020, субота, 05:30 4
Економіка 2020-08-29T05:30:01+03:00
Українські Новини
Помірне зростання долара до гривні. Аналітик розповів, яким буде курс на початку вересня

Помірне зростання долара до гривні. Аналітик розповів, яким буде курс на початку вересня

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют
Курс долара
Курс долара

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує, що в Україні курс долара за перший тиждень вересня подорожчає з 27,4 до 27,6 грн/$ в той час, як після чотиритижневого падіння долар в обмінниках почав зростати

Про це він розповів в коментарі Obozrevatel.


"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн" , - розповідає експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,32 грн до 27,46 грн (+ 0,5%).

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

Середня заробітна плата в липні збільшилася на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць порівняно з середньою зарплатою в червні.

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