Помірне зростання долара до гривні. Аналітик розповів, яким буде курс на початку вересня

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує, що в Україні курс долара за перший тиждень вересня подорожчає з 27,4 до 27,6 грн\/$ в той час, як після чотиритижневого падіння долар в обмінниках почав зростати. Про це він розповів в коментарі Obozrevatel. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4\/27,6 грн" , - розповідає експерт. На минулому тижні курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,32 грн до 27,46 грн (+ 0,5%). Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH\/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня. Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. Середня заробітна плата в липні збільшилася на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць порівняно з середньою зарплатою в червні.