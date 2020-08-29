Помірне зростання долара до гривні. Аналітик розповів, яким буде курс на початку вересня

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує, що в Україні курс долара за перший тиждень вересня подорожчає з 27,4 до 27,6 грн/$ в той час, як після чотиритижневого падіння долар в обмінниках почав зростати . Україні курс долара за перший тиждень вересня подорожчає з 27,4 до 27,6 грн/$ в той час, як

Про це він розповів в коментарі Obozrevatel.



"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн" , - розповідає експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,32 грн до 27,46 грн (+ 0,5%).



Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

Середня заробітна плата в липні збільшилася на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць порівняно з середньою зарплатою в червні.

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