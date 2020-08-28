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28 серпня 2020, пʼятниця, 15:45 11
Економіка 2020-08-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
У липні середня зарплата збільшилася, - Держстат

У липні середня зарплата збільшилася, - Держстат

Кира Молчанова
Зарплата, середня зарплата, Заробітна плата
Зарплата
Зарплата

Ще до підвищення Кабінетом міністрів зарплати бюджетникам, середня заробітна плата в липні збільшилася на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць порівняно з середньою зарплатою в червні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 17 053 гривні/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 9 322 гривні/місяць.

Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:

  червень червень% до травня
Середня 11804 102,0
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 10478 110,2
промисловість 13153 105,8
- Добувана промисловість 17586 107,7
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11860 105,7
- Обробна промисловість 11080 105,5
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7733 111,3
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10247 107,3
- виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17865 107,4
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 13067 106,0
- хімічне виробництво 20115 104,0
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11315 107,1
- виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 14370 105,1
- металургія та обробка металу 11410 103,9
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12963 107,2
- виробництво електричного та електронного устаткування 11167 109,4
- виробництво машин та устаткування 10881 96,0
- виробництво транспортного обладнання 11625 108,1
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 11809 108,9
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16974 104,8
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10247 105,4
Будівництво 9948 103,1
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 11515 106,7
Транспорт і зв'язок 11991 105,3
Тимчасове розміщення та організація харчування 5815 111,7
Інформація та телекомунікації 19789 104,6
Фінансова діяльність 20352 105,3
Операції з нерухомістю 9315 106,0
Професійна, наукова та технічна діяльність 15772 100,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9893 104,9
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 17639 107,6
Освіта 9328 86,5
Охорона здоров'я та соціальна допомога 8560 96,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 10285 108,2
Надання інших послуг 12111 105,7

Як повідомлялося, Верховна Рада з вересня збільшила мінімальну зарплату в Україні з 4,7 тис. до 5 тис. гривень в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Раніше Українськi Новини писали, які зміни чекають українців з вересня .

За останній місяць в Україні список найбільш високооплачуваних вакансій зайняла IT-сфера .

 
 
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