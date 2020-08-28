У липні середня зарплата збільшилася, - Держстат

Ще до підвищення Кабінетом міністрів зарплати бюджетникам, в липні збільшилася на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць порівняно з середньою зарплатою в червні . середня заробітна платазбільшилася на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 17 053 гривні/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 9 322 гривні/місяць.

Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:

червень червень% до травня Середня 11804 102,0 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 10478 110,2 промисловість 13153 105,8 - Добувана промисловість 17586 107,7 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11860 105,7 - Обробна промисловість 11080 105,5 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7733 111,3 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10247 107,3 - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17865 107,4 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 13067 106,0 - хімічне виробництво 20115 104,0 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11315 107,1 - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 14370 105,1 - металургія та обробка металу 11410 103,9 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12963 107,2 - виробництво електричного та електронного устаткування 11167 109,4 - виробництво машин та устаткування 10881 96,0 - виробництво транспортного обладнання 11625 108,1 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 11809 108,9 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16974 104,8 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10247 105,4 Будівництво 9948 103,1 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 11515 106,7 Транспорт і зв'язок 11991 105,3 Тимчасове розміщення та організація харчування 5815 111,7 Інформація та телекомунікації 19789 104,6 Фінансова діяльність 20352 105,3 Операції з нерухомістю 9315 106,0 Професійна, наукова та технічна діяльність 15772 100,0 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9893 104,9 Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 17639 107,6 Освіта 9328 86,5 Охорона здоров'я та соціальна допомога 8560 96,8 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 10285 108,2 Надання інших послуг 12111 105,7

Як повідомлялося, Верховна Рада з вересня збільшила мінімальну зарплату в Україні з 4,7 тис. до 5 тис. гривень в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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