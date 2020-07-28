У червні середня зарплата збільшилася майже на 10%. Дані за галузями

У червні середні щомісячні виплати збільшилися порівняно з травнем на 9,8%, або на 1 037 гривень до 11 579 гривень в місяць і той час, як Федерація роботодавців України заявила, що підвищення мінімальної заробітної плати на 38% не є обґрунтованим.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 393 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 9 504 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:

червень червень у % до травня Середня 11579 109,8 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9508 106,1 Промисловість 12430 105,4 - Добувна промисловість 16333 101,3 - в тому числі видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11215 106,3 - Обробна промисловість 10500 100,4 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 6946 126,3 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9552 111,1 - виробництво деревини та виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16637 96,3 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12328 103,0 - хімічне виробництво 19350 96,3 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10562 109,0 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13669 101,4 - металургія та обробка металу 10987 115,1 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12090 100,0 - виробництво електричного та електронного устаткування 10208 112,6 - виробництво машин та устаткування 11335 117,6 - виробництво транспортного обладнання 10758 117,8 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 10844 108,0 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16199 106,0 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9721 104,8 Будівництво 9647 110,4 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 10795 106,6 Транспорт і зв'язок 11388 109,3 Тимчасове розміщення та організація харчування 5207 135,2 Информация и телекоммуникации 18926 103,2 Фінансова діяльність 19324 102,6 Операції з нерухомістю 8786 106,6 Професійна, наукова й технічна діяльність 15776 101,1 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9431 103,5 Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 16386 110,3 Освіта 10787 123,9 Охорона здоров'я та соціальна допомога 8841 115,7 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 9506 116,3 Надання інших послуг 11463 109,3

Як повідомляли Українські Новини, у травні середня заробітна плата збільшилася порівняно з квітнем на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.

Також Кабінет Міністрів планує збільшити мінімальну зарплату до 6 тис. гривень з 1 січня 2021 року.