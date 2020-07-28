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28 липня 2020, вівторок, 17:34 9
Фінанси 2020-07-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
У червні середня зарплата збільшилася майже на 10%. Дані за галузями

У червні середня зарплата збільшилася майже на 10%. Дані за галузями

Ирина Николенко
Зарплата, середня зарплата, зарплата в Україні
Середня зарплата в Україні 2020. Фото: 112.ua
Середня зарплата в Україні 2020. Фото: 112.ua

У червні середні щомісячні виплати збільшилися порівняно з травнем на 9,8%, або на 1 037 гривень до 11 579 гривень в місяць і той час, як Федерація роботодавців України заявила, що підвищення мінімальної заробітної плати на 38% не є обґрунтованим.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 393 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 9 504 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:

  червень червень у % до травня
Середня 11579 109,8
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9508 106,1
Промисловість 12430 105,4
- Добувна промисловість 16333 101,3
- в тому числі видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11215 106,3
- Обробна промисловість 10500 100,4
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 6946 126,3
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9552 111,1
- виробництво деревини та виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16637 96,3
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12328 103,0
- хімічне виробництво 19350 96,3
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10562 109,0
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13669 101,4
- металургія та обробка металу 10987 115,1
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12090 100,0
- виробництво електричного та електронного устаткування 10208 112,6
- виробництво машин та устаткування 11335 117,6
- виробництво транспортного обладнання 10758 117,8
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 10844 108,0
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16199 106,0
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9721 104,8
Будівництво 9647 110,4
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 10795 106,6
Транспорт і зв'язок 11388 109,3
Тимчасове розміщення та організація харчування 5207 135,2
Информация и телекоммуникации 18926 103,2
Фінансова діяльність 19324 102,6
Операції з нерухомістю 8786 106,6
Професійна, наукова й технічна діяльність 15776 101,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9431 103,5
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 16386 110,3
Освіта 10787 123,9
Охорона здоров'я та соціальна допомога 8841 115,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 9506 116,3
Надання інших послуг 11463 109,3

Як повідомляли Українські Новини, у травні середня заробітна плата збільшилася порівняно з квітнем на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.

Також Кабінет Міністрів планує збільшити мінімальну зарплату до 6 тис. гривень з 1 січня 2021 року.

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