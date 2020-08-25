Зарплати від 80 тисяч гривень. Які вакансії в Україні найбільш високооплачувані

За останній місяць в Україні список найбільш високооплачуваних вакансій зайняла IT-сфера після того, як у 2019 році зарплата IT-спеціалістів також зросла Про те, на який дохід можуть розраховувати програмісти, пише "Обозреватель" з посиланням на дані статистики одного з найбільших кадрових порталів

Так, якщо в попередні місяці в списку вакансій з високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції для програмістів.

Найбільш високооплачувані вакансії:

Senior IOS developer з зарплатою 90 тис. грн;



Senior Java developer з зарплатою 85 тис. грн;



Senior Front-End developer c зарплатою 85 тис. грн;



Team Lead PHP developer з зарплатою 80 тис. грн;



Senior Javascrip developer з зарплатою 80 тис. грн.

Також згідно з оцінками міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому будуть заробляти на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022 м в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-му - ще на 5,1%.

Як будуть зростати середні зарплати:

в 2021-му – 13 632 грн;

в 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляли Українські Новини, в КМДА розповіли, що середня зарплата киян до 2023 року буде майже 23 тис. гривень.

Також в травні середня заробітна плата збільшилася порівняно з квітнем на 1,1% , або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.

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