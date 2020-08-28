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28 серпня 2020, пʼятниця, 12:53 5
Суспільство 2020-08-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
Київ перед вихідними скували затори. Де найбільш завантажені дороги

Київ перед вихідними скували затори. Де найбільш завантажені дороги

Валерия Драгомирова
Пробки, Київ, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Затори. Фото: Pixabay
Затори. Фото: Pixabay

У п'ятницю, 28 серпня, Київ скували пробки в той час, як до закінчення в столиці готується низка заходів. Найбільше завантажені дороги в центрі і на виїздах з міста.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.


Ускладнено рух в центрі Києва біля станцій метро "Університет", "Палац Спорту", "Олімпійська", "Печерська", "Арсенальна", "Поштова площа" і "Контрактова площа". 

Пробки в центрі Києва. Карта: Google MapsПробки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також спостерігаються пробки на Академмістечку і по проспекту Перемоги. 

Пробки на Академмістечку. Карта:Пробки на Академмістечку. Карта: Google Maps

У кілометрових пробках застрягли водії в районі Софіївської Борщагівки і по шляху в Вишневе. 

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Пробки біля аеропорту "Жуляни". 

Пробки в столиці. Карта: Google MapsПробки в столиці. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс 29 регіонів у "червону зону" карантину, однак Київ додали до "жовтої зони" епідемічної небезпеки.

Тим часом пробки утворилися також і по дорозі в курортну Одесу

Подібна ситуація спіткала і дороги до визначних пам'яток в Карпатах.

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