Київ перед вихідними скували затори. Де найбільш завантажені дороги

У п'ятницю, 28 серпня, Київ скували пробки в той час, як до закінчення в столиці готується низка заходів . Найбільше завантажені дороги в центрі і на виїздах з міста.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.



Ускладнено рух в центрі Києва біля станцій метро "Університет", "Палац Спорту", "Олімпійська", "Печерська", "Арсенальна", "Поштова площа" і "Контрактова площа".

Пробки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також спостерігаються пробки на Академмістечку і по проспекту Перемоги.

Пробки на Академмістечку. Карта: Google Maps

У кілометрових пробках застрягли водії в районі Софіївської Борщагівки і по шляху в Вишневе.



Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Пробки біля аеропорту "Жуляни".

Пробки в столиці. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс 29 регіонів у "червону зону" карантину, однак Київ додали до "жовтої зони" епідемічної небезпеки.

Тим часом пробки утворилися також і по дорозі в курортну Одесу.

Подібна ситуація спіткала і дороги до визначних пам'яток в Карпатах.

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