Київ перед вихідними скували затори. Де найбільш завантажені дороги

У п'ятницю, 28 серпня, Київ скували пробки в той час, як до закінчення в столиці готується низка заходів. Найбільше завантажені дороги в центрі і на виїздах з міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps. Ускладнено рух в центрі Києва біля станцій метро "Університет", "Палац Спорту", "Олімпійська", "Печерська", "Арсенальна", "Поштова площа" і "Контрактова площа". Пробки в центрі Києва. Карта: Google Maps Також спостерігаються пробки на Академмістечку і по проспекту Перемоги. Пробки на Академмістечку. Карта: Google Maps У кілометрових пробках застрягли водії в районі Софіївської Борщагівки і по шляху в Вишневе. Пробки в Києві. Карта: Google Maps Пробки біля аеропорту "Жуляни". Пробки в столиці. Карта: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс 29 регіонів у "червону зону" карантину, однак Київ додали до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. Тим часом пробки утворилися також і по дорозі в курортну Одесу. Подібна ситуація спіткала і дороги до визначних пам'яток в Карпатах.