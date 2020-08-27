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27 серпня 2020, четвер, 18:35 7
Кабмін 2020-08-27T19:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні відновили зони карантину: "червону зону" розширили

В Україні відновили зони карантину: "червону зону" розширили

Ольга Фандорина
Карантин, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Covid-19. Фото: pexels
Covid-19. Фото: pexels

В Україні відновили карантинні зони в залежності від епідситуації в регіонах і червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

У "червону зону", зокрема, потрапили Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл. Також 27 серпня посилені обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності. Забороняється діяльність дискотек, розважальних закладів (нічних клубів). Кабмін прийняв постанову, яка забороняє проведення концертів, крім тих, які проводяться закладами культури.В Украине обновили карантинные зоны

У червоній зоні:

Забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.

У помаранчевій зоні:

Забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; приймання нових змін в дитячі табори. При цьому обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і участь не більше ніж 100 осіб.

У жовтій зоні:

Не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового вмішування.

У зеленій зоні:

Перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів з розрахунку не більше ніж 1 людина на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати із заповненою на 50% перевезення пасажирів в громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

Як повідомляли Українськi Новини, карантин в Україні знову продовжили. На скільки і що заборонено.

Також, станом на 24 серпня, 14 регіонів були віднесені до "червоної зони".

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