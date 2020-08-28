Куди піти і як провести останні вихідні літа. Афіша заходів

Після вихідних на День Незалежності України , в останні вихідні літа, 29-30 серпня, в Києві пройде кілька різноманітних заходів. Українські Новини розкажуть про найцікавіші події з афіші, яка допоможе вирішити, куди сходити на цих вихідних.

29-30 серпня в самому серці Києва, в галереї LAVRA, пройде чотирнадцятий за рахунком фестиваль вина і сиру Kyiv Food and Wine Festival.

На фестиваль запрошені найкращі винороби з винами нового сезону, нові сімейні виноробні, сировари з усіх регіонів України та школа вина. Також на фестивалі буде музична локація з джазом.

Організатори обіцяють, що на подію будуть дотримуватися всі карантинні рекомендації МОЗ.

29-30 серпня також відбудеться шкільний маркет від найбільшої платформи українських брендів "Всі. Свої".

У магазині на вулиці Десятинній, 12 можна буде придбати товари найкращих українських виробників шкільної та спортивної форм, взуття, рюкзаків, шкільного приладдя та всього, що необхідно школярам та їхнім батькам напередодні 1 вересня.

Маркет проходить з 10:00 до 20:00. Вхід вільний.

Також в Києві цими вихідними завершиться 49-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". У програмі кінофестивалю близько 250 картин режисерів з різних країн. Основними майданчиками фестивалю в цьому році є кінотеатр "Жовтень" на Подолі і Будинок кіно.

Ще одна локація знаходиться прямо під відкритим небом - біля Арки дружби народів (на цій локації кінопокази безкоштовні). Також там 30 серпня пройде церемонія закриття кінофестивалю.

Продовжує свою роботу також і літній кінотеатр в парку Шевченка "Кіновернісаж під відкритим небом". З афішею кінотеатру можна ознайомитися на сторінці організаторів в Facebook.

30 серпня на Софійській площі в Києві відбудеться наймасштабніший open-air гранд-концерт "Зірки світової опери". У програмі твори: Моцарта, Доніцетті, Гуно, Масканьї, Верді, Россіні, Бізе, Оффенбаха, Лисенка.

Знаменита скрипалька Богдана Півненка виконає легендарну "Мелодію" Мирослава Скорика.

Учасники: Людмила Монастирська, сопрано, Валентина Плужникова, меццо-сопрано, Ольга Кульчинська, сопрано, Валентин Дитюк, тенор, Андрій Бондаренко, ліричний баритон, Євген Орлов, бас.

Крім того, 30 серпня київська група Ptakh_Jung, яка грає у власному стилі "електронний імпресіонізм", в рамках своєї ініціативи "Гастролі по районах", відіграє концерт в Ірпінському міському парку ім. Правика.

Окрім концертної діяльності, дует пише музику для кіно, сучасного театру, балету і арт-перформансів.

Початок о 18:00. Вхід безкоштовний.

Також, 29 серпня, в 6-ту річницю Іловайської трагедії і в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, в Києві проведуть кілька заходів.

Так, о 09:00 в Меморіальному комплексі Міністерства оборони України (проспект Повітрофлотський, 6, на території Міноборони) відбудуться заходи, присвячені пам'яті 223 воїнів, загиблих за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

О 10:00 урочисті заходи продовжаться біля Стіни пам'яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Тут буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Після цього відбудеться відкриття Арт-проєкту "Жива пам'ять", присвяченого пам'яті загиблих в російсько-українській війні - PLUS 1.

В основі проєкту - експозиція на честь українських військових, загиблих в російсько-українській війні на Донбасі і в Криму в 2014-2018 роках і їх сімей.

"Плюс один" означає ще один українець, ще один боєць, ще один батько, ще одна людина, ще один співак, ще одна сестра, ще один друг, ще один брат, ще один доброволець, ще одна відповідь російській пропаганді.

О 12:00 відбудеться загальнодержавна поминальна панахида за загиблими.

До учасників заходу звернеться предстоятель Православної церкви України, Блаженніший митрополит Епіфаній.

О 13:00 заплановано покладання квітів до Стіни пам'яті.

О 14:00, після завершення меморіального заходу, почнеться концерт-реквієм за участю муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького.

О 14:40 - Тематична програма від учасників бойових дій, авторів-виконавців власних пісень, "Пісні народжені в АТО".

О 17:00 - Виступ заслуженого ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.

Місце проведення: просп. Повітрофлотський, 6.

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