Перед довгими вихідними українці "застрягли" в пробках в горах: карта заторів в Карпатах

З початком довгих вихідних на честь Дня Незалежності України багато українців поїхали на відпочинок в українські Карпати навіть незважаючи на штормове попередження. Однак бажаючих вирватися на природу і там чекав неприємний сюрприз - на під'їздах до визначних пам'яток вишикувалися пробки з автомобілів, передають Українські Новини.

Так, пробки утворилися на під'їзді до курортного селища Воловець.

Пробки в Карпатах. Фото: google.com/maps

Також невеликі затори спостерігаються по шляху в Славське.

Карпатські затори. Фото: google.com/maps

По дорозі в курортні селища Ясіня і Кваси також зафіксовані невеликі автомобільні затори.

Тянучки в Карпатах. Фото: google.com/maps

Також на під'їзді до Ворохти є труднощі автомобільного руху.

Труднощі руху в українських горах. Фото: google.com/maps

По дорозі на водоспад "Пробій" утворилася автомобільна пробка з бажаючих дістатися до пам'ятки.

Пробки по дорозі на водоспад. Фото: google.com/maps

В Яремче також автомобільні тягучки.

Пробки в курортні гірські місця. Фото: google.com/maps

Утворилися труднощі руху також шляхом і до курортного Трускавця.

Затори навколо Трускавця. Фото: google.com/maps

Також завантажена автомобільна дорога в Синевірський національний природний парк.

Пробки біля Синевира. Фото: google.com/maps

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з карнтином та багатьма закритими кордонами в Україні почав розвиватися внутрішній туризм. Так, особливо популярними стали Карпати, проте на найцікавіших і туристичних об'єктах українських Карпат інфраструктура виявилася не готова до напливу такої кількості туристів - так, на Синевирі, Шипоті, водоспаді Кам'янка і біля фортеці Тустань був зафіксований пік перевантаження.

Крім того, перед довгими вихідними, в останній робочий день цього тижня по дорозі в курортну Одесу утворилися затори.

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