Перед довгими вихідними українці "застрягли" в пробках в горах: карта заторів в Карпатах

З початком довгих вихідних на честь Дня Незалежності України багато українців поїхали на відпочинок в українські Карпати навіть незважаючи на штормове попередження. Однак бажаючих вирватися на природу і там чекав неприємний сюрприз - на під'їздах до визначних пам'яток вишикувалися пробки з автомобілів, передають Українські Новини. Так, пробки утворилися на під'їзді до курортного селища Воловець. Пробки в Карпатах. Фото: google.com\/maps Також невеликі затори спостерігаються по шляху в Славське. Карпатські затори. Фото: google.com\/maps По дорозі в курортні селища Ясіня і Кваси також зафіксовані невеликі автомобільні затори. Тянучки в Карпатах. Фото: google.com\/maps Також на під'їзді до Ворохти є труднощі автомобільного руху. Труднощі руху в українських горах. Фото: google.com\/maps По дорозі на водоспад "Пробій" утворилася автомобільна пробка з бажаючих дістатися до пам'ятки. Пробки по дорозі на водоспад. Фото: google.com\/maps В Яремче також автомобільні тягучки. Пробки в курортні гірські місця. Фото: google.com\/maps Утворилися труднощі руху також шляхом і до курортного Трускавця. Затори навколо Трускавця. Фото: google.com\/maps Також завантажена автомобільна дорога в Синевірський національний природний парк. Пробки біля Синевира. Фото: google.com\/maps Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з карнтином та багатьма закритими кордонами в Україні почав розвиватися внутрішній туризм. Так, особливо популярними стали Карпати, проте на найцікавіших і туристичних об'єктах українських Карпат інфраструктура виявилася не готова до напливу такої кількості туристів - так, на Синевирі, Шипоті, водоспаді Кам'янка і біля фортеці Тустань був зафіксований пік перевантаження. Крім того, перед довгими вихідними, в останній робочий день цього тижня по дорозі в курортну Одесу утворилися затори.