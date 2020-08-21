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21 серпня 2020, пʼятниця, 14:16 7
Суспільство 2020-08-21T15:00:03+03:00
Українські Новини
Вже традиційний передвихідний затор утворився поблизу Одеси

Вже традиційний передвихідний затор утворився поблизу Одеси

Валерия Драгомирова
Затор, Одеса, ситуація на дорогах, вихідні, День незалежності України, Затори на в'їзді, відпочинок на морі, Відпочинок в Одесі
Одеса. Фото: pixabay
Одеса. Фото: pixabay

Українців чекають довгі вихідні в зв'язку з Днем Незалежності, який відзначається 24 серпня. В останній робочий день цього тижня по дорозі в курортну Одесу утворилися затори, тоді як в Києві на більшості пляжів заборонили купатися

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.


Затор починається на під'їзді до мосту через Хаджибейський лиман. 

Пробки на въезде в Одессу. Карта:Затори на в'їзді в Одесу. Карта: Google Maps

У самій Одесі також утворилися тягнучки. 

Пробки в Одессе. Карта: Google MapsЗатори в Одесі. Карта: Google Maps


Як повідомляли Українські Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі.

А заходи до Дня Незалежності в Києві проходитимуть з урахуванням карантинних заходів. 

Тим часом синоптик дала прогноз на кінець тижня і довгі вихідні.

Послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День прапора і на День незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градусів.




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