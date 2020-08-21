Вже традиційний передвихідний затор утворився поблизу Одеси

Українців чекають довгі вихідні в зв'язку з Днем Незалежності, який відзначається 24 серпня. В останній робочий день цього тижня по дорозі в курортну Одесу утворилися затори, тоді як в Києві на більшості пляжів заборонили купатися. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps. Затор починається на під'їзді до мосту через Хаджибейський лиман. Затори на в'їзді в Одесу. Карта: Google Maps У самій Одесі також утворилися тягнучки. Затори в Одесі. Карта: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі. А заходи до Дня Незалежності в Києві проходитимуть з урахуванням карантинних заходів. Тим часом синоптик дала прогноз на кінець тижня і довгі вихідні. Послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День прапора і на День незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градусів.