"Київському терористу" призначили психологічну експертизу

Сухрабу Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, призначена судово-психіатрична експертиза. Про це Українським Новинам повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець. "Призначили судово-психіатричну експертизу", - сказала вона. Максимець не уточнила, коли саме призначена експертиза. На цю мить її результатів поки немає. Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд обрав Карімову запобіжний захід у вигляді утримання під стражею. До цього Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт". Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. Його звуть Карімов Сухраб Рахманович.