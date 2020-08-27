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27 серпня 2020, четвер, 18:03 6
Суспільство 2020-08-27T19:00:02+03:00
Українські Новини
"Київському терористу" призначили психологічну експертизу

"Київському терористу" призначили психологічну експертизу

Кира Молчанова
Узбекистан, Теракт, Сухраб Карімов
Бізнес-центр
Бізнес-центр "Леонардо" Фото: meget.kiev.ua

Сухрабу Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, призначена судово-психіатрична експертиза.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Призначили судово-психіатричну експертизу", - сказала вона.

Максимець не уточнила, коли саме призначена експертиза. На цю мить її результатів поки немає.

Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд обрав Карімову запобіжний захід у вигляді утримання під стражею.

До цього Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт".

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. Його звуть Карімов Сухраб Рахманович.

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