"Київському терористу" призначили психологічну експертизу

Сухрабу Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, призначена судово-психіатрична експертиза.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Призначили судово-психіатричну експертизу", - сказала вона.

Максимець не уточнила, коли саме призначена експертиза. На цю мить її результатів поки немає.

Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд обрав Карімову запобіжний захід у вигляді утримання під стражею.

До цього Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт".

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. Його звуть Карімов Сухраб Рахманович.

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