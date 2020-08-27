Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо

Після того, як ексгубернатору Кіровоградської області Балоню заборонили виїжджати за межі Київщини, президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації заступника директора свинокомплексу Андрія Назаренка. Про це Зеленський повідомив під час поїздки в Кіровоградську область на презентації стратегії розвитку області, передають Українські Новини. Зеленський, представляючи нового губернатора, зазначив, що історія з його попередником закінчилася "м'яко кажучи, не дуже добре", його неправомірну діяльність розслідують правоохоронці. Зеленський підкреслив, що для правосуддя немає недоторканних і побажав новому губернатору пам'ятати про це щодня. Президент також зазначив, що головним для розкриття потенціалу Кіровоградської краю є залучення інвестицій, а у нового глави області є в цьому досвід. 26 серпня Кабмін схвалив призначення кіровоградським губернатором Назаренка. На засіданні уряду Назаренко повідомив про себе, що закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім Т. Шевченка, працював в системі Міністерства закордонних справ, зокрема, був консулом в посольстві України в Південній Кореї, потім працював в інвестиційній сфері, останні 10 років працює в Кіровоградській області, займається залученням інвестицій, працював замдиректора цукрового заводу, наразі працює заступником директора великого свинокомплексу. У його декларації як кандидата на посаду губернатора повідомляється, що в 2019 році він отримав 129,1 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - 2-й цукровий завод ім. Петровського. Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня Кабмін схвалив призначення кіровоградським губернатором підприємця - аграрія Валерія Міщенка, проте пізніше скасував своє рішення. 26 червня САП повідомила Балон про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з запорукою 12 млн гривень. 27 червня Зеленський звільнив Балон з посади голови Кіровоградської обладміністрації. Тим часом, Кабінет Міністрів схвалив звільнення з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара і призначення на цю посаду співробітника Служби безпеки України Сергія Сергійчука.