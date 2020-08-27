підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо
27 серпня 2020, четвер, 16:17 9
Політика 2020-08-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо

Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо

Надежда Комендантова
Кіровоградська ОДА, призначення губернаторів, Андрій Балонь, Андрій Назаренко
Андрій Назаренко. Фото: facebook.com/anderey.nazarenko
Андрій Назаренко. Фото: facebook.com/anderey.nazarenko

Після того, як ексгубернатору Кіровоградської області Балоню заборонили виїжджати за межі Київщини, президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації заступника директора свинокомплексу Андрія Назаренка.

Про це Зеленський повідомив під час поїздки в Кіровоградську область на презентації стратегії розвитку області, передають Українські Новини.

Зеленський, представляючи нового губернатора, зазначив, що історія з його попередником закінчилася "м'яко кажучи, не дуже добре", його неправомірну діяльність розслідують правоохоронці.

Зеленський підкреслив, що для правосуддя немає недоторканних і побажав новому губернатору пам'ятати про це щодня.

Президент також зазначив, що головним для розкриття потенціалу Кіровоградської краю є залучення інвестицій, а у нового глави області є в цьому досвід.

26 серпня Кабмін схвалив призначення кіровоградським губернатором Назаренка.

На засіданні уряду Назаренко повідомив про себе, що закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім Т. Шевченка, працював в системі Міністерства закордонних справ, зокрема, був консулом в посольстві України в Південній Кореї, потім працював в інвестиційній сфері, останні 10 років працює в Кіровоградській області, займається залученням інвестицій, працював замдиректора цукрового заводу, наразі працює заступником директора великого свинокомплексу.

У його декларації як кандидата на посаду губернатора повідомляється, що в 2019 році він отримав 129,1 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - 2-й цукровий завод ім. Петровського.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня Кабмін схвалив призначення кіровоградським губернатором підприємця - аграрія Валерія Міщенка, проте пізніше скасував своє рішення. 26 червня САП повідомила Балон про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень  і просила суд заарештувати його з запорукою 12 млн гривень. 27 червня Зеленський звільнив Балон з посади голови Кіровоградської обладміністрації.

Тим часом, Кабінет Міністрів схвалив звільнення з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара і призначення на цю посаду співробітника Служби безпеки України Сергія Сергійчука.

Більше новин про: Кіровоградська ОДА призначення губернаторів Андрій Балонь Андрій Назаренко

Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Саакашвілі повернувся в Грузію і хоче брати участь там в передвиборчій кампанії 17:10
Гривня подешевшала. Яким буде офіційний курс нацвалюти на три дні 16:48
Фільм
На фільм "Східняк" у День Незалежності в 2 містах Дніпропетровської області ніхто не прийшов 16:38 Фото
У перший місяць школи спілкування дітей з бабусями і дідусями потрібно обмежити, - вірусолог 16:28
Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо 16:17
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok