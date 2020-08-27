Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо

Після того, як е ксгубернатору Кіровоградської області Балоню заборонили виїжджати за межі Київщини, п резидент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації заступника директора свинокомплексу Андрія Назаренка.

Про це Зеленський повідомив під час поїздки в Кіровоградську область на презентації стратегії розвитку області, передають Українські Новини.

Зеленський, представляючи нового губернатора, зазначив, що історія з його попередником закінчилася "м'яко кажучи, не дуже добре", його неправомірну діяльність розслідують правоохоронці.

Зеленський підкреслив, що для правосуддя немає недоторканних і побажав новому губернатору пам'ятати про це щодня.

Президент також зазначив, що головним для розкриття потенціалу Кіровоградської краю є залучення інвестицій, а у нового глави області є в цьому досвід.

26 серпня Кабмін схвалив призначення кіровоградським губернатором Назаренка.

На засіданні уряду Назаренко повідомив про себе, що закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім Т. Шевченка, працював в системі Міністерства закордонних справ, зокрема, був консулом в посольстві України в Південній Кореї, потім працював в інвестиційній сфері, останні 10 років працює в Кіровоградській області, займається залученням інвестицій, працював замдиректора цукрового заводу, наразі працює заступником директора великого свинокомплексу.

У його декларації як кандидата на посаду губернатора повідомляється, що в 2019 році він отримав 129,1 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - 2-й цукровий завод ім. Петровського.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня Кабмін схвалив призначення кіровоградським губернатором підприємця - аграрія Валерія Міщенка, проте пізніше скасував своє рішення. 26 червня САП повідомила Балон про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з запорукою 12 млн гривень. 27 червня Зеленський звільнив Балон з посади голови Кіровоградської обладміністрації.

Тим часом, Кабінет Міністрів схвалив звільнення з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара і призначення на цю посаду співробітника Служби безпеки України Сергія Сергійчука.

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