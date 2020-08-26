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26 серпня 2020, середа, 17:26 8
Кабмін 2020-08-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
Співробітника СБУ призначили черкаським губернатором

Співробітника СБУ призначили черкаським губернатором

Валерия Драгомирова
СБУ, Роман Боднар
Черкаси. Фото: in.ck.ua
Черкаси. Фото: in.ck.ua

Кабінет Міністрів схвалив звільнення з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара і призначення на цю посаду співробітника Служби безпеки України Сергія Сергійчука.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

На засіданні уряду Сергійчук повідомив про себе, що народився в Києві, має вищу юридичну і технічну освіту, обіймав посаду заступника голови Дніпровської райадміністрації столиці і був в.о. голови Дніпровської райадміністрації, був радником керівника апарату Верховної Ради.

Водночас у його декларації кандидата на посаду губернатора повідомляється, що у 2019 році він отримав 175,3 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - СБУ і ще 136,7 тис. гривень зарплати в Державному науково-дослідному інституті технологій кібербезпеки і захисту інформації.

Як повідомляли Українськi Новини, в листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка і призначив на цю посаду Романа Боднара.

Тим часом Кабмін призначив нового голови правління "Укрзалізниці". 

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