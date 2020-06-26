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  • Кіровоградському ексгубернатору Балоню повідомили про підозру у вимаганні хабаря
26 червня 2020, пʼятниця, 19:52 5
Політика 2020-06-26T20:15:02+03:00
Українські Новини
Кіровоградському ексгубернатору Балоню повідомили про підозру у вимаганні хабаря

Кіровоградському ексгубернатору Балоню повідомили про підозру у вимаганні хабаря

Кира Молчанова
Хабарі, Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Андрій Балонь/Facebook
Андрій Балонь. Фото: Андрій Балонь/Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила колишньому голові Кропивницької обласної державної адміністрації Андрію Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень та просить суд заарештувати його з заставою 12 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За її словами, ексгубернатору повідомлено про підозру за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації.

Підозрюваним вручено клопотання про обрання Балоню запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 12 млн гривень, його спільнику - арешту з заставою 8 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і СБУ затримали Балоня за підозрою у вимаганні 1,8 млн гривень та отримання двох траншів на суму 350 тис. гривень.

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