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18 серпня 2020, вівторок, 17:39 7
Судова влада 2020-08-18T18:30:01+03:00
Українські Новини
Ексгубернатору Кіровоградської області Балоню заборонили виїжджати за межі Київщини

Ексгубернатору Кіровоградської області Балоню заборонили виїжджати за межі Київщини

Кира Молчанова
Вищий антикорупційний суд, ВАКС, Андрій Балонь
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв заборону на виїзд з Кропивницького і заборонив виїжджати з Києва і Київської області колишньому голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню.

Про це сказано в повідомленні суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що 17 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Балоня до 5 місяців, тобто до 26 листопада.

"Крім цього, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу в частині покладених на підозрюваного зобов'язань. Зокрема, зобов'язання" не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду "змінено на" не виходити з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Балонь вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 10 млн гривень.

26 червня САП повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з запорукою 12 млн гривень.

Антикорупційний суд призначив Балоню заставу 10 млн гривень.

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