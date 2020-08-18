Ексгубернатору Кіровоградської області Балоню заборонили виїжджати за межі Київщини

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв заборону на виїзд з Кропивницького і заборонив виїжджати з Києва і Київської області колишньому голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню.

Про це сказано в повідомленні суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що 17 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Балоня до 5 місяців, тобто до 26 листопада.

"Крім цього, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу в частині покладених на підозрюваного зобов'язань. Зокрема, зобов'язання" не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду "змінено на" не виходити з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Балонь вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 10 млн гривень.

26 червня САП повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з запорукою 12 млн гривень.

Антикорупційний суд призначив Балоню заставу 10 млн гривень.

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