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27 серпня 2020, четвер, 15:26 6
Зовнішня політика 2020-08-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
На кордоні з Білоруссю працюють 7 пунктів пропуску: інші закриті на карантин

На кордоні з Білоруссю працюють 7 пунктів пропуску: інші закриті на карантин

Ольга Фандорина
Карантин, Пункти пропуску, Кордон з Білоруссю
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru

На українсько-білоруському кордоні, для перетину якого українцям необхідний закордонний паспорт, діє сім пунктів пропуску.

Про це Українським Новинам повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На кордоні (України та Білорусі) працюють 7 пунктів пропуску", - сказав він.

За його словами, при цьому ще низка пунктів пропуску на цьому кордоні закритий з моменту карантинних обмежень.

Також він повідомив, що білоруси щодня в'їжджають в Україну через відкриті пункти пропуску, а також через пункти пропуску суміжних держав, втім як і українці в Білорусь.

Як повідомляли Українські новини, Польща  дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз.

Також  в Мінську обмежили роботу інтернету  за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів.

Крім того, за розпорядженням міністра оборони Білорусі  розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил . Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

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