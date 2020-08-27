На кордоні з Білоруссю працюють 7 пунктів пропуску: інші закриті на карантин

На українсько-білоруському кордоні, для перетину якого українцям необхідний закордонний паспорт , діє сім пунктів пропуску.

Про це Українським Новинам повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На кордоні (України та Білорусі) працюють 7 пунктів пропуску", - сказав він.

За його словами, при цьому ще низка пунктів пропуску на цьому кордоні закритий з моменту карантинних обмежень.

Також він повідомив, що білоруси щодня в'їжджають в Україну через відкриті пункти пропуску, а також через пункти пропуску суміжних держав, втім як і українці в Білорусь.

Як повідомляли Українські новини, Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз.

Також в Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів.

Крім того, за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил . Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

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